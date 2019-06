De la Torre dice que es "lógico" que haya playas libres de humo de tabaco y apuesta porque existan en Málaga

Publicado 04/06/2019 12:47:50 CET

MÁLAGA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga en funciones, Francisco de la Torre, ha afirmado que "es lógico" que haya espacios libres de humo de tabaco en las playas y ha valorado el proyecto presentado por la Junta para que las playas andaluzas sean espacios libres de humo de tabaco.

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, ha recordado, además, que en el programa electoral del PP con el que se presentó a las pasadas elecciones del 26 de mayo ya llevaba "el conseguir espacios, no digamos todo el litoral, pero sí que hubiera espacios libres, que fuera una opción de quien quisiera ir a la playa y no tener, no digo que soportar, sino que no le llegue una sensación de olor a tabaco".

En concreto, en el programa electoral de los 'populares' se precisa que en relación con las playas sin humos que estudiarán "la ubicación para la creación de una playa 'libre de humo' en la que esté prohibido fumar".

Asimismo, ha dejado claro que igual tiene que haber playas donde los fumadores pueden estar sin problema "mientras haya fumadores en las calles, que es una realidad que hoy por hoy existe en España, ya que no está prohibido fumar en el exterior, sí en los interiores".

"Creo que hay que hacerlo por respeto a la gente", ha valorado el regidor de Málaga en funciones, que ha incidido, por tanto, en que el espacio de las playas, "tiene cierta lógica que haya espacios libres; lo haremos, por supuesto", ha concluido.