De la Torre dice a los trabajadores de Limasa que "no hay razones objetivas" para ir a la huelga

Les insta a analizar su situación económica tras la crisis y a compararla con la de los funcionarios del Ayuntamiento

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha declarado este lunes que "no hay razones objetivas" para una huelga de basuras. Así, ha instado a la plantilla de la empresa mixta de limpieza a analizar su situación económica y a compararla con el personal del Ayuntamiento, y es que, según su impresión, "los funcionarios han tenido más perjuicio en la etapa de crisis que los trabajadores de Limasa", de los que ha dicho que cuentan con "una estabilidad total".

"Ese dato es muy importante para que la opinión pública, que es la que paga a unos y otros por vía del Ayuntamiento, se haga una idea sobre la justificación o no de la huelga", ha manifestado a los periodistas el alcalde de Málaga.

Asimismo, ha considerado "imposible de defender" acceder a las peticiones de los trabajadores de Limasa en el marco de la negociación colectiva, que defienden que los acuerdos alcanzados en la Navidad de 2013, que pusieron fin a la huelga de basuras, no tienen rango de convenio, por lo que parten del documento vigente de 2010 a 2012. Punto en el que discrepa De la Torre y en el que ha criticado a la Junta por ponerse al lado de la plantilla.

APOYO A LOS EVENTUALES

En este punto, el regidor malagueño ha defendido a los eventuales de Limasa, que "aspiran a trabajar más". "Yo estoy con ellos y en lo que podamos ayudar, ahí estaremos", ha señalado.

Así, aunque hubiera margen presupuestario para negociar con los trabajadores, "los vecinos entenderían que con él se permitiera en todo caso contratar a más eventuales para complementar mejor la acción de limpieza en la ciudad, y no para que nos cueste más lo que ahora se hace con el personal fijo", ha expuesto.

Con esta contundencia se ha expresado De la Torre tras acordar este pasado domingo los trabajadores de Limasa la convocatoria de una huelga a partir del próximo 14 de diciembre, coincidiendo así con la campaña electoral y con la época navideña, si continúa el "bloqueo" de la negociación colectiva con la que definir el marco laboral que debería entrar en vigor el 1 de enero de 2016.

"Forma parte de la estrategia sindical y no le doy mayor importancia", ha opinado, añadiendo que "al final demuestran que se plantean las cosas tratando de encontrar mecanismos de presión". Ante esto, ha apuntado, "yo creo más en el diálogo, sobre todo en estos tiempos convulsos, de crisis, en los que mucha gente sigue pasándolo muy mal desde el punto de vista económico y en el que el personal fijo de Limasa tiene una estabilidad total".

LA HUELGA PERJUDICA A LOS TRABAJADORES

En suma, "espero que no haya huelga, no digo que estoy seguro de que no la habrá --ha precisado--, pero confío en la sensatez y el sentido de responsabilidad de los operarios, inclusive en defensa de sus intereses, ya que una huelga no sólo perjudica a la ciudad, sino también y sobre todo a los trabajadores, económicamente y en cuanto a su imagen hacia los ciudadanos".

De la Torre, que se ha mostrado dispuesto a estar en las reuniones que proceda "si es necesario", ha advertido de que "no se debe hacer nunca una huelga que no tenga comprensión, apoyo y entendimiento por parte de los ciudadanos, que son los que pagan".