De la Torre se muestra abierto a debatir de cara al 26M con candidatos y dice no entender "la inquietud" de PSOE

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha dejado claro este viernes que está abierto, como siempre, a la realización de debates con los candidatos de los demás partidos de cara a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo, pero ha dicho no entender "la inquietud" que tiene el PSOE, cuyo candidato ha retado este viernes al regidor a un debate. "No lo entiendo por el tiempo, que queda mucho por delante, y por las formas", ha apostillado.

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, ha recordado que todavía es marzo y "estamos hablando de unas elecciones que son a final de mayo". Asimismo, ha recordado que siempre que ha habido elecciones "he estado abierto a todo tipo de debates".

"Es difícil encontrar una ciudad donde se han celebrado más debates de cara a las municipales de los que se han hecho en Málaga; y me refiero a grandes ciudades", ha incidido.

Por ello, ha agregado que "habrá debates", tanto con Daniel Pérez, del PSOE, como con los demás candidatos de los demás partidos, como es Eduardo Zorrilla, de Adelante Málaga; "el que por Ciudadanos sea determinado; de Málaga Ahora, Rosa Galindo, de Vox... estoy abierto a ello", ha reiterado.

Ha admitido, no obstante, que "siempre es mejor bilaterales, de uno a uno", ya que "en conjunto es más complicado de exponer y que no se mezclen las conversaciones", pero ha dejado claro que está abierto al debate.

"Si algo caracteriza, por mi parte, las elecciones es este tipo de apertura, por lo que no entiendo qué hace Daniel Pérez hoy entrando en la sede de un partido --el PP a presentarlo", ha añadido el regidor, aclarando, además, que el candidato del PSOE a la Alcaldía "sabe que esas cosas se resuelven a nivel de los equipos de comunicación de cada candidatura".

Por todo ello, ha insistido en que "no lo entiendo por el tiempo y por las formas", ha sostenido el alcalde, que ha vuelto a reiterar que Daniel Pérez "está planteando ahora en marzo algo de mayo". "Siempre hemos hecho debates y esa inquietud no la entiendo, no la comprendo, no tendrían nada que hacer esta mañana, supongo yo", ha concluido.

El portavoz municipal socialista y candidato a la Alcaldía de Málaga, Daniel Pérez, ha "retado" al alcalde y candidato 'popular' a la reeleción, Francisco de la Torre, a un debate municipal a dos para que los malagueños "tengan la opción de conocer las dos únicas alternativas reales que existen de gobierno de nuestra ciudad: las del Partido Socialista o el Partido Popular".