De la Torre reclama a la Junta hacer los carriles bici de Málaga si quiere fomentar el uso interurbano de la bicicleta

Publicado 08/08/2019 14:04:05 CET

MÁLAGA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha afirmado que demandará a la Junta de Andalucía que se construyan los 50 kilómetros de carriles bici en la ciudad que estaban comprometidos y que el actual Ejecutivo autonómico ha descartado realizar en su tramo urbano. Así, ha argumentado que "si hacemos una vía interurbana y no hay luego unas redes complementarias internas suficientes, ese carril de conexión interurbana tendrá menos tráfico y será menos útil".

"Si queremos fomentar ese mecanismo de transporte, y la filosofía del interurbano es fomentarlo, lo lógico es que haya también una red a la cual no debe ser ajena la Junta, sobre todo si hay fondos europeos", ha insistido De la Torre.

De la Torre ha manifestado que, "sin ánimo de buscar problemas en la Junta sino buscar soluciones" a los informes de la Intervención General y la Asesoría Jurídica que se muestran contrarios a que la Consejería construya los tramos urbanos; va a trasladar por escrito este planteamiento para que "pueda ayudar a esa reflexión de la Junta o de su interventor general".

El alcalde, tras ser cuestionado por los periodistas, ha precisado que desde hace algunos años el Ayuntamiento lleva insistiendo al anterior equipo de gobierno de Andalucía para "la firma del convenio que se había hecho y la falta de acción, ya que no se ha traducido en realidad ninguno de los algo más 50 kilómetros que se había comprometido el Gobierno andaluz en 2013".

Ha incidido, de igual modo, en que el Gobierno municipal ha hecho el 60 por ciento de lo comprometido "y, lógicamente, la ciudad, aunque tenga sus dificultades el hacer los carril bici, porque hay que consensuar con vecinos, la afectación a los aparcamientos, etcétera, al final, es una fórmula de movilidad sostenible que es muy interesante; no cabe duda".

En este punto, ha precisado que el concejal de Movilidad, José del Río, había hecho un escrito recientemente en continuidad con otros anteriores, recordando este tema y "planteando respuesta a ello; aunque no la hemos recibido todavía".

"Me llegó alguna noticia verbal de que había algunos informes de Intervención General en esa dirección", ha dicho, añadiendo, no obstante, que esos informes "pueden ser compatibles" con que haga los carriles bici urbanos. "Que la Junta ponga más interés en los carriles bici interurbanos, es decir, los que conectan un municipio con otro, no impide que, al mismo tiempo, se pueda interesar --por los urbanos-- y se modifique la financiación con fondos europeos", ha recalcado.

Según De la Torre, como esos carriles estaban complementados con los del Consistorio, "se tendría una red que alimente esos carriles interurbanos, en la medida de que hay una ramificación de carril y se tendrá más tráfico".

En suma, "si hay un carril que conecta el municipio vecino de Rincón de la Victoria con Málaga y luego en Rincón hay complementarios y en la capital también, la vía que conecte ambos tendrá más ocupación"; e igual pasaría hacia Torremolinos y Alhaurín de la Torre, ha opinado De la Torre.

Por tanto, a juicio del regidor, "es compatible la visión intermunicipal o metropolitana con que haya una red interna en cada municipio con vocación de alimentar la red metropolitana y, sobre todo, con vocación todos de ser coadyuvantes de una movilidad sostenible", sea bicicletas, patinetes o donde puedan ser útiles estas vías.

Así, De la Torre espera que se pueda hacer un escrito con esta visión "y pueda crear un espacio nuevo". En este punto, se ha preguntado por qué la Intervención General de la Junta "se da cuenta ahora y no antes. Por qué hacer ese informe ahora y no antes, si no lo hizo antes debemos buscar soluciones a lo que ha ocurrido ahora", ha concluido.