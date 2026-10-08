Transfiere 2027 en Málaga acelera la transferencia de conocimiento ante los nuevos retos tecnológicos y geoestratégicos

Comité Organizador de Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación. - TRANSFIERE

MÁLAGA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Organizador de Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, se ha reunido este jueves en Madrid para avanzar en los preparativos de su próxima convocatoria, que tendrá lugar del 10 al 12 de marzo de 2027 en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), con un programa que reforzará la conexión entre conocimiento científico-tecnológico, empresa e inversión.

Transfiere ampliará su apuesta en su decimosexta edición por un modelo que conecta empresas, organismos intermedios, academia y administraciones públicas para impulsar proyectos tecnológicos innovadores con aplicación real.

Asimismo, el Comité Organizador ha elegido al malagueño Carlos García-Galán Castillo, director del Programa Base Lunar de la NASA, como 'keynote' para Transfiere 2027.

También se abordará la protección de tecnologías sensibles, la soberanía energética y el desarrollo de capacidades tecnológicas, al mismo tiempo que se pondrá el foco en la competitividad, la autonomía estratégica y la resiliencia de Europa.

En la reunión han participado representantes de las entidades organizadoras, entre ellos Teresa Riesgo, secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades; Loreto del Valle, directora general de Investigación y Transferencia de la Junta de Andalucía; Alicia Izquierdo, concejala delegada de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Málaga y edil responsable de Fycma, y Lisardo Morán, director gerente del recinto malagueño.

El encuentro ha permitido abordar los avances en la configuración del programa y las principales líneas de trabajo de una edición que continuará evolucionando hacia un formato orientado a favorecer la aplicación de la innovación, la generación de oportunidades de mercado y la colaboración entre los distintos agentes del ecosistema de I+D+i.

El programa abordará cuestiones relacionadas con la sostenibilidad, la propiedad intelectual, las estrategias territoriales de innovación y el conocimiento de otros ecosistemas, así como las posibilidades de financiación, inversión, transferencia de conocimiento y Compra Pública de Innovación.

A ello se sumarán las áreas estratégicas como el 'deep tech computacional', biotecnología y salud, seguridad de la investigación y soberanía energética.

ESPACIO PATENTES CONTARÁ CON 18 PROPUESTAS

El 11 de marzo se celebrará el Espacio Patente en el Research Center, donde se presentarán hasta 18 patentes seleccionadas, distribuidas en tres bloques temáticos. También habrá mesas de debate y una nueva agenda especializada para conectar tecnología, empresa e inversión.

El espacio, que busca facilitar el acercamiento entre titulares de tecnologías protegidas y potenciales socios para su desarrollo y llegada al mercado, contará con proyectos relacionados con el Deep tech, biotecnología, salud, inteligencia artificial y sostenibilidad.

Transfiere acogerá asimismo el ciclo de Jornadas Técnicas RedOTRI 2027, dirigidas a profesionales especializados en transferencia del conocimiento.

En este marco, la programación prevista incluye cuatro sesiones plenarias integradas en el programa general del foro, además de grupos de trabajo y encuentros con universidades, organismos públicos de investigación, empresas y administraciones.

PRIMERAS SESIONES CONFIRMADAS

La seguridad de la investigación contará con sesiones orientadas a analizar la protección del conocimiento y las tecnologías sensibles en un contexto de creciente competencia tecnológica global, con cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual, los datos, los riesgos geopolíticos, la cooperación internacional responsable o las tecnologías estratégicas y de uso dual.

En materia de soberanía energética, está prevista una sesión específica sobre almacenamiento energético, cadena de valor y soberanía tecnológica, en un bloque que abordará también las energías renovables avanzadas, el hidrógeno y los combustibles sostenibles, las redes inteligentes, la eficiencia energética y los materiales y componentes críticos.

La dimensión europea estará presente igualmente a través de iniciativas vinculadas al desarrollo de capacidades y talento en sectores estratégicos.

Entre ellas se encuentran H2Excellence, centrado en la formación y capacitación para el hidrógeno verde; AccessCoVE, vinculado a la accesibilidad y la inclusión; AgriFood4Future, orientado a la transformación de la agricultura y la alimentación, y UPTECH, dirigido al fortalecimiento del talento y los ecosistemas deep tech.

Transfiere 2026 reunió en el Fycma a más de 4.700 visitantes profesionales y más de 700 entidades, empresas y administraciones públicas, con representación de 36 países, más de 60 universidades nacionales e internacionales, más de 450 organismos intermedios de innovación, más de 250 startups y 70 inversores.