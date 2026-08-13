Turismo Costa del Sol acerca la oferta cultural y gastronómica del destino a agentes de viajes de Macedonia

Fachada del Museo Picasso Málaga - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha participado en un viaje de familiarización dirigido a agentes de viajes y turoperadores de Macedonia con el objetivo de dar a conocer la oferta cultural y gastronómica de la provincia.

La acción, organizada por Turismo Andaluz en colaboración con Turkish Airlines, ha permitido presentar algunos de los principales atractivos de Málaga a profesionales con capacidad de prescripción en un mercado con potencial de crecimiento para el destino.

El grupo, integrado por ocho representantes del sector turístico macedonio, ha desarrollado un programa diseñado para ofrecer una visión completa de la experiencia que puede disfrutar el visitante en la Costa del Sol.

La iniciativa se ha centrado especialmente en dos de los productos con mayor capacidad para diferenciar al destino en los mercados internacionales: el patrimonio cultural y la gastronomía, ha indicado Turismo Costa del Sol en un comunicado.

El director gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, ha señalado que "los viajes de familiarización son una herramienta muy eficaz para que los profesionales conozcan el destino de primera mano y puedan recomendarlo con un conocimiento real de su oferta".

"Mostrar la autenticidad de la Costa del Sol y la diversidad de experiencias que ofrece resulta fundamental para seguir abriendo oportunidades en mercados con potencial de crecimiento", ha agregado.

Durante su estancia en Málaga, los participantes han recorrido algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad. El programa ha incluido una visita a la Alcazaba y al Museo Picasso, dos de los grandes referentes del patrimonio histórico y cultural malagueño, así como un almuerzo en Bodegas El Pimpi para acercar a los asistentes a la tradición gastronómica y enológica de la provincia.

La experiencia también ha incorporado tiempo libre para disfrutar del comercio local y conocer el ambiente del centro histórico, además de un paseo por Muelle Uno y una travesía en barco por la bahía de Málaga, permitiendo mostrar el atractivo del litoral desde una perspectiva diferente.

La jornada ha concluido con una cena en el restaurante Kaleido, completando un recorrido pensado para reflejar la variedad de propuestas que puede ofrecer el destino a distintos perfiles de viajeros.

Díaz ha explicado que "la combinación de cultura, gastronomía, compras y experiencias junto al mar constituye uno de los grandes valores diferenciales de la Costa del Sol. Ese carácter diverso nos permite responder a las expectativas de viajeros cada vez más interesados en vivir experiencias completas durante sus vacaciones".

Por último, ha valorado que la colaboración con Turismo Andaluz y Turkish Airlines ha permitido acercar la oferta de la provincia a profesionales que desempeñan un papel clave en la comercialización del destino. La participación de agentes de viajes y turoperadores facilita que conozcan de forma directa los recursos turísticos de la Costa del Sol y puedan incorporarlos posteriormente a sus programas y recomendaciones.