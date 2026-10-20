Turismo Costa del Sol presenta su oferta de turismo idiomático a agentes especializados del sector

Comisión de Turismo Costa del Sol presenta la oferta turística idiomática a agentes especializados. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha organizado junto a la Asociación Español en Andalucía (EEA) un doble viaje de familiarización (fam trip) en varios municipios de la provincia malagueña dirigido a agentes especializados en turismo idiomático para dar a conocer la oferta formativa y turística de Málaga.

Los participantes han visitado la capital, además de los municipios malagueños de Marbella y Rincón de la Victoria para conocer de primera mano las escuelas de español y los recursos turísticos del destino, con el objetivo de disponer de una visión más completa de las posibilidades que ofrece la provincia a quienes viajan para aprender el idioma.

La acción se enmarca en la estrategia de promoción del turismo idiomático desarrollada por la Diputación a través de la marca Turismo Costa del Sol durante la quinta Semana del Español de Federación Española de Asociaciones de Escuelas de Español para Extranjeros (Fedele), en la que Málaga ha presentado su oferta ante profesionales del sector.

El doble viaje de familiarización, asegura Turismo Costa del Sol a través de una nota, "ha permitido profundizar en esos contactos mediante visitas directas a los municipios y sus recursos".

El director gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, ha destacado la importancia de que los profesionales conozcan directamente tanto la oferta formativa como las experiencias que pueden disfrutar los estudiantes durante su estancia.

"La iniciativa busca reforzar el contacto con los agentes que recomiendan o comercializan este tipo de viajes y facilitar que puedan trasladar a sus clientes las posibilidades que ofrece la Costa del Sol más allá de las aulas, como la cultura, la gastronomía, el ocio y la vida local".

Díaz ha aclarado que el recorrido por las tres localidades "ha permitido mostrar la diversidad de propuestas de la provincia para los estudiantes internacionales interesados en combinar el aprendizaje del español con el conocimiento del territorio".

Asimismo, ha señalado que el turismo idiomático "permite vincular la formación" con el consumo de servicios turísticos y el acercamiento a la cultura local, al tiempo que atrae visitantes cuya estancia se prolonga durante el periodo de aprendizaje.