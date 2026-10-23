Turismo Costa del Sol presenta su oferta turística de negocios junto a diez empresas locales en Canadá

Jornada de promoción turística MICE en Canadá impulsada por Turismo Costa del Sol. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha desarrollado una acción de promoción del segmento MICE --que engloba todas las actividades turísticas y profesionales relacionadas con turismo de negocio, reuniones corporativas y organización de eventos--, en Canadá junto a diez empresas de la provincia, con el objetivo de ampliar las relaciones comerciales y generar nuevas oportunidades de negocio.

La iniciativa ha incluido encuentros profesionales en Montreal y Toronto con agencias especializadas, workshops, experiencias gastronómicas y cenas de networking para dar a conocer la oferta de la Costa del Sol para la organización de eventos corporativos y viajes de incentivo.

El director gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, ha destacado a través de una nota el interés de desarrollar acciones específicas en mercados con posibilidades de crecimiento para este segmento.

"Canadá es un mercado de gran interés para nuestras empresas y queremos que los profesionales que organizan eventos y viajes de incentivo conozcan de primera mano todo lo que puede ofrecer la Costa del Sol", ha añadido.

Asimismo, ha señalado que "este tipo de encuentros nos permite establecer relaciones más cercanas y generar oportunidades comerciales para el tejido empresarial de la provincia".

La participación de diez empresarios ha permitido presentar directamente sus servicios ante agencias canadienses, intercambiar información sobre las necesidades del mercado y establecer contactos para posibles colaboraciones futuras.

Las experiencias gastronómicas han servido para mostrar uno de los atractivos del destino y su posible integración en programas de incentivos y eventos corporativos. Por su parte, las cenas de networking han ofrecido un espacio para profundizar en los contactos iniciados durante las reuniones profesionales.

Díaz ha subrayado también la importancia de implicar directamente al tejido empresarial en la promoción internacional: "Nuestro trabajo no consiste únicamente en presentar la Costa del Sol como destino, sino también en acompañar a nuestras empresas para que puedan acceder a nuevos contactos y mercados".

El director del organismo dependiente de la Diputación de Málaga ha declarado que la participación empresarial es "fundamental" para que acciones de esta tipología adquieran dimensión comercial y "puedan traducirse en oportunidades concretas de negocio", ha concluido.