Turismo Costa del Sol promociona la oferta de golf de Málaga en la feria especializada IGTM celebrada en Roma

La International Golf Travel Market es el encuentro más importante del segmento a nivel mundial

Profesionales del segmento de golf de la Costa del Sol han participado recientemente en la XXIV feria International Golf Travel Market (IGTM) que este 2022 se ha celebrado en Roma entre el 17 y el 20 de octubre.

Este encuentro es el principal evento para el sector turístico de golf a nivel mundial y, en este marco, Turismo Costa del Sol ha presentado durante los tres días un intenso programa de promoción del sector golfístico que se une al resto de iniciativas que ha desarrollado este año.

Una promoción que ha alcanzado en la IGTM 2022 a los a 500 proveedores de la industria y 400 compradores internacionales especializados en golf de Reino Unido e Irlanda, Escandinavia, Alemania, Francia y del resto de Europa, así como Estados Unidos y Asia que se han reunido en la capital italiana.

Así lo ha señalado este lunes a través de un comunicado la consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Margarita del Cid, que la entidad "apuesta por la promoción del destino como Costa del Golf, con el objetivo de consolidar y optimizar la presencia de Costa del Sol en los mercados internacionales, principalmente los europeos".

En este sentido, Del Cid ha subrayado la apuesta de la entidad por este segmento "ya que su poder desestacionalizador es indudable y el nivel de gasto de estos turistas es superior al del visitante medio".

Además, "la gran contribución económica que trae este tipo de visitante a la industria turística de la provincia es innegable por su alto poder adquisitivo y por la alta calificación que nos otorgan los turistas de golf, así como por su alto grado de fidelidad", ha señalado.

La oportunidad que supone este tipo de eventos para "establecer nuevos contactos e investigar las oportunidades que existen para la promoción y comercialización del destino en mercados tradicionales, así como en los estratégicos", así como para "escuchar al mercado y aprovechar la ocasión para valorar la situación actual, las previsiones para la reserva de paquetes de alojamiento y golf en Costa del Sol, de cara a la temporada de primavera, otoño e invierno 2022, y valorar nuestro entorno competitivo".

Todo ello, ha destacado la consejera delegada de Turismo Costa del Sol, "incorporando en nuestro mensaje que Costa del Sol es el destino de la Solheim Cup en 2023".

Este torneo, el mayor evento deportivo que tendrá lugar en España en 2023, reunirá en Finca Cortesín a las principales figuras del golf femenino a nivel internacional. Por ello, Del Cid ha precisado que "recientemente se ha cumplido el One Year To Go para que comience el torneo de golf femenino más prestigioso del mundo, que supondrá una oportunidad única para se refuerza el posicionamiento de Costa del Sol como un destino con servicios de alto nivel, que ofrece la posibilidad de disfrutar de nuestra reconocida hospitalidad, nuestro patrimonio y nuestro clima durante todo el año".