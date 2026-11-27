El director de Málaga Costa de Unicaja, Francisco Javier Prieto García, junto a la presidenta de Cepyme Fuengirola-Mijas, Ana de la Torre Oya. - UNICAJA

MÁLAGA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unicaja y la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) de Fuengirola-Mijas han renovado su acuerdo de colaboración con el objetivo de facilitar el desarrollo de la actividad de los cerca de 200 asociados de esta organización empresarial. Para ello, han puesto a su disposición productos y servicios financieros en condiciones ventajosas y adaptados a sus necesidades.

Este convenio, enmarcado en el acuerdo suscrito entre Unicaja y la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), contempla una oferta financiera integral dirigida a "favorecer la actividad empresarial, impulsar inversiones y respaldar proyectos que contribuyan al crecimiento, la competitividad y la consolidación de los negocios de Fuengirola y Mijas", ha explicado la entidad bancaria en una nota.

Además, ha precisado que la colaboración permite acercar soluciones financieras a las cerca de 200 empresas que forman parte de Cepyme Fuengirola-Mijas, reforzando el apoyo de Unicaja a un tejido empresarial que desempeña un papel fundamental en la actividad económica, la generación de empleo y el desarrollo de estos municipios de la Costa del Sol.

En este sentido, el director de Málaga Costa de Unicaja, Francisco Javier Prieto García, ha destacado que "las pequeñas y medianas empresas son fundamentales para el dinamismo económico de nuestros territorios".

"Desde Unicaja queremos acompañarlas en su día a día, conocer sus necesidades y ofrecerles soluciones que les permitan afrontar sus proyectos, crecer y generar oportunidades", ha señalado, añadiendo que "este acuerdo refleja nuestra apuesta por una banca cercana, con capacidad de respuesta y comprometida con el desarrollo empresarial de Málaga".

Por su parte, la presidenta de Cepyme Fuengirola-Mijas, Ana de la Torre Oya, ha afirmado que, "para muchas pymes y autónomos, especialmente aquellos que están iniciando su actividad o que cuentan con estructuras más reducidas, acceder a determinadas condiciones de financiación puede resultar más complicado".

Por ello, "acuerdos como este son fundamentales para reducir esas barreras, mejorar su capacidad de crecimiento y ofrecerles más herramientas para competir en igualdad de oportunidades dentro del mercado empresarial", ha detallado, añadiendo que "queremos agradecer a Unicaja su colaboración y disposición para seguir impulsando, a través de este acuerdo, el tejido empresarial de Fuengirola y Mijas".

"Estamos convencidos de que la colaboración entre entidades es clave para construir un entorno empresarial con más oportunidades y recursos, permitiendo que las pequeñas empresas y los autónomos puedan acceder a ventajas financieras que les acerquen a las condiciones de las grandes compañías y les permitan competir en el mercado con mayores garantías y en condiciones más equilibrada", ha afirmado.

COMPROMISO CON EL TEJIDO EMPRESARIAL MALAGUEÑO

El respaldo a pymes, autónomos y emprendedores constituye una de las líneas prioritarias de actuación de Unicaja, que mantiene una relación estrecha con las organizaciones empresariales de sus territorios de referencia.

Según ha destacado Unicaja, este compromiso se traduce en una oferta especializada, asesoramiento y acompañamiento financiero, con el objetivo de atender las distintas necesidades que surgen en cada etapa de la actividad empresarial.

Cepyme Fuengirola-Mijas, constituida en 1977, es una organización de referencia para las pequeñas y medianas empresas de ambos municipios. Desde su labor de representación, asesoramiento y defensa de los intereses empresariales, contribuye al fortalecimiento de la actividad económica local y a la promoción de la figura del empresario como generador de riqueza y empleo.

La renovación de este acuerdo consolida la colaboración entre Unicaja y la asociación y pone de manifiesto el interés común por favorecer el desarrollo empresarial, la actividad económica y el empleo en Fuengirola y Mijas.