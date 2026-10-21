Unicaja mantiene su apoyo a las cerca de 500 empresas vinculadas a CIT Marbella

De izquierda a derecha, el director de Málaga Costa de Unicaja, Francisco Javier Prieto García, y el presidente de CIT Marbella, Juan José González Ramírez. - UNICAJA

MARBELLA (MÁLAGA), 21 (EUROPA PRESS)

Unicaja y la Asociación de Empresarios y Profesionales-Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) de Marbella (Málaga) han renovado su convenio de colaboración para facilitar a las cerca de 500 empresas asociadas el acceso a soluciones financieras con las que atender sus necesidades, desarrollar nuevas iniciativas e impulsar sus proyectos de crecimiento.

El acuerdo, suscrito por el director de Málaga Costa de Unicaja, Francisco Javier Prieto García, y el presidente de CIT Marbella, Juan José González Ramírez, da continuidad a una relación de colaboración que se prolonga desde hace décadas y que tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento del tejido empresarial de Marbella y de su entorno.

Esta renovación se enmarca, asimismo, en el convenio que Unicaja mantiene con la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), a través del cual la entidad respalda la actividad de las empresas de la provincia y favorece el desarrollo de iniciativas empresariales, han indicado en un comunicado.

Para Unicaja, el apoyo a empresas, autónomos y emprendedores "constituye una línea prioritaria de actuación". En este sentido, la entidad apuesta por "una atención cercana y personalizada, con soluciones adaptadas a las características de cada negocio y a sus diferentes etapas de desarrollo, desde la gestión financiera del día a día hasta la puesta en marcha de inversiones y nuevos proyectos".

El representante de Unicaja ha señalado que "acompañar a las empresas significa conocer su realidad, entender sus necesidades y ofrecerles soluciones que les ayuden a avanzar".

Al respecto, ha destacado que la renovación del convenio con CIT Marbella permite dar continuidad a una colaboración consolidada y mantener el respaldo a los profesionales que contribuyen a la actividad económica de la ciudad.

Prieto García ha añadido que "Marbella cuenta con un tejido empresarial dinámico y diverso, que genera actividad y empleo. Queremos seguir estando cerca de esas empresas, facilitarles herramientas financieras útiles para su gestión y acompañarlas cuando afronten nuevos retos o decidan poner en marcha proyectos de crecimiento".

Por su parte, el presidente de CIT Marbella ha destacado que "la renovación de este convenio supone dar continuidad a una colaboración de larga trayectoria que contribuye a ofrecer a nuestras empresas asociadas recursos útiles para el desarrollo de su actividad".

"Contar con el respaldo de una entidad como Unicaja facilita el acceso a soluciones financieras adaptadas a las necesidades de cada negocio y refuerza nuestro compromiso con el crecimiento y la competitividad de las empresas de Marbella", ha añadido.

UNA OFERTA ADAPTADA A LAS NECESIDADES EMPRESARIALES

A través de este convenio, Unicaja pone a disposición de los asociados de CIT Marbella una amplia gama de productos y servicios financieros y no financieros en condiciones ventajosas.

La oferta está orientada a cubrir distintas necesidades de la actividad empresarial, como la gestión de las operaciones habituales, la financiación de inversiones y el desarrollo de nuevos proyectos.

Las empresas pueden acceder a estas soluciones tanto a través de los canales digitales de la entidad como de su red de oficinas, con el objetivo de facilitar sus gestiones y contar con alternativas adaptadas a las necesidades de cada negocio.

Por último, han recordado que la Asociación de Empresarios y Profesionales-CIT Marbella trabaja en la promoción turística de la ciudad y en la defensa y dinamización de los intereses del tejido empresarial local. Con cerca de 500 empresas asociadas, constituye una de las principales organizaciones empresariales marbellíes y representa a compañías y profesionales con un peso destacado en la actividad económica de la localidad y de la provincia de Málaga.