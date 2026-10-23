La Universidad de Málaga celebra un festival de comic, fanzines y autoedición gráfica en la Facultad de Bellas Artes. - UMA

MÁLAGA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga (UMA) ha celebrado este jueves y viernes la primera edición de un nuevo festival de cómic independiente, fanzines y autoedición gráfica, dirigido a la exhibición de publicaciones de experimentación gráfica y autoedición.

El encuentro pretende fomentar propuestas creativas, personales y alternativas en dicho campo con el objetivo de dar un espacio de difusión a las mismas e intercambiar experiencia y conocimiento, han informado desde la UMA en una nota.

El evento, denominado UMA Graphic Festival, está organizado por estudiantes y profesorado de la Universidad de Málaga que participan en el proyecto de UMA Experience (Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Málaga) denominado UMA Graphic Art (edición 2026).

El festival se celebra con la colaboración del Vicerrectorado de Cultura y la Facultad de Bellas Artes de la UMA, y en el marco de la 36 edición del Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga (Fancine), como actividad previa a dicho certamen.

Esta primera edición del UMA Graphic Festival cuenta con la participación de expositores y como artistas invitados con Natacha Bustos, Ina Gámez, José Pablo García, Ani Jiménez, Ricardo León, Nuria Luque Maldonado, Carmen B. Mikelarena y César Sebastián. La entrada es gratuita.

El programa de actividades incluye una exposición temporal colectiva durante el festival, ya inaugurada el pasado jueves, los mencionados estands y una serie de conferencias, todo ello en la Facultad de Bellas Artes de la UMA, con horario de 11,00 a 21,00 horas (jueves 22 de octubre) y de 11,00 a 22,00 horas (viernes 23 de octubre).

Las charlas se iniciaron este pasado jueves en la Facultad de Bellas Artes con la conversación de Nuria Luque y Ricardo León, ambos artistas visuales y egresado de Bellas Artes UMA, titulada 'El cómic y las artes plásticas. ¿Una relación de ida y vuelta?', en torno a la posición del cómic y las artes gráficas en el sistema de las bellas artes y a recursos formales del cómic llevados a obras instalativas de artes visuales concebidas para la sala de exposiciones.

Tras esta charla tuvo lugar la conferencia de la madrileña Carmen B. Mikelarena sobre su trayectoria como joven autora de cómics y fanzines autoeditados, titulada 'De estilo en estilo, de pelo en pelo'. Mikelarena habló también de sus recientes becas internacionales de residencia artística en Angulema y Quebec para dibujar su próximo cómic, 'La habitación de las monstruas', que publicará la editorial barcelonesa Apa-Apa.

Este viernes, cerrando el programa de charlas del UMA Graphic Festival en la Facultad de Bellas Artes, se celebra la mesa redonda 'Todas direcciones: salidas profesionales' con Natacha Bustos, dibujante conocida internacionalmente por sus trabajos para editoriales estadounidenses como Marvel y DC Comics; e Ina Gámez, joven autora granadina que tiene trabajos autoeditados y de divulgación científica para la Universidad de Granada.

También estará José Pablo García, autor de cómics como 'Las aventuras de Joselito' o 'Palindrotiras', además de adaptaciones a novela gráfica de obras del historiador hispanista Paul Preston. Estos debatirán sobre diferentes salidas profesionales de cómic en la industria estadounidense, el mercado español y la autoedición.

También estará el historietista valenciano César Sebastián y la malagueña Ani Jiménez, artista visual multidisciplinar, pintora y autora de cómic, con la charla titulada 'Ronson. Retorno al pasado', una conversación en torno a dicha novela gráfica de César Sebastián, entre otros temas.