UPyD critica que Díaz "sigue huyendo de los andaluces y eludiendo responsabilidades" por los casos de corrupción

Actualizado 26/02/2015 14:46:06 CET

La formación celebrará el 28 de febrero un acto de presentación de candidaturas coincidiendo con el Día de Andalucía

MÁLAGA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de UPyD a la Presidencia de la Junta, Martín de la Herrán, ha exigido de nuevo a la presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, que, como máxima responsable, "dé explicaciones" por las últimas novedades en los casos de corrupción y ha criticado que ésta "sigue huyendo de los andaluces y sigue eludiendo asumir cualquier tipo de responsabilidad".

De la Herrán ha señalado, en declaraciones a los periodistas en Málaga durante la presentación de los candidatos por la provincia al Parlamento andaluz, que "estamos en periodo preelectoral y para ella prima la estrategia antes que dar explicaciones", aunque ha incidido en que "no basta" con que el consejero de Educación, Luciano Alonso, comparezca.

En este sentido, ha indicado que "dada la gravedad de los casos que se están debatiendo y dado que el Debate sobre el estado de la Nación parece que ha versado sobre la política andaluza y sobre los casos de corrupción que tanto PP como PSOE se reprochan mutuamente, creemos que no es allí donde se debe hablar de esto, es aquí en Andalucía".

Así, Martín de la Herrán ha recordado que UPyD está personado en la macrocausa de los ERE, en los cursos de formación y en otros procedimientos "que tristemente tenemos que Andalucía", por lo que ha insistido en que "esa información tiene que conocerse por los andaluces y a quien corresponde darla es a Susana Díaz", que tiene que "responder ante los ciudadanos".

Por su parte, la candidata número dos de la formación por Málaga, Noelia Losada, ha indicado que "si 266 encausados por el tema de los ERE y casi 100 imputados en otras causas de corrupción no es suficiente para dar explicaciones en Andalucía, no sé qué es lo que tiene que pasar para que den la cara y expliquen la gestión que han hecho tan nefasta, unos por acción y otros por omisión".

LISTAS DE PERSONAS HONESTAS

Martín de la Herrán ha indicado que frente a "un PSOE que sigue huidizo, corrupto y contaminado por una gestión pésima de los últimos 33 años", UPyD "presenta listas de gente honesta, preparada y comprometida con la democracia y con la regeneración democrática".

Así, ha apuntado que el 28 de febrero con motivo del Día de Andalucía se celebrará en Málaga "un acto de presentación de las candidaturas en toda España" en el que se hará, ha dicho, "una especial reivindicación de la región y de los andaluces, porque ya es hora de que pasemos de la cola de España a la cabeza de Europa".

Sobre un posible cara a cara entre PSOE y PP en la televisión pública, De la Herrán ha asegurado que, "si se produce", será "el debate de la corrupción". "PP y PSOE acumulan más de 500 imputados en toda España", ha recordado, prometiendo que, mientras, "UPyD estará en el debate de la calle conociendo de primera mano los problemas de la gente".

Respecto a las encuestas, ha asegurado que "lo que nos vale es el resultado de las europeas, donde UPyD se consolida como cuarta fuerza política en Andalucía y eso sí son datos reales".

"Los sondeos, las encuestas los barómetros no dejan de ser lo que son, igual que en las europeas se equivocaron porque no supieron ver la aparición de un partido como Podemos, estoy seguro de que ahora tampoco están dando datos fiables", ha asegurado De la Herrán, quien ha apuntado que "de hecho, se nos están filtrando otras encuestas que son mucho más favorables para esta formación y que, sin embargo, por ahora no se están publicando, a lo mejor a largo de estos días las vamos a conocer".

La lista de UPyD por Málaga al Parlamento andaluz, encabezada por el propio De la Herrán, está formada, entre otros, por Noelia Losada, abogada afincada en Málaga; Manuel Huertas, también letrado malagueño; y Mercedes Espinel, profesional del turismo y vinculada a asociaciones culturales.