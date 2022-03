'Utama' retrata la vejez y la lucha por conservar un estilo de vida en extinción en el Festival de Cine de Málaga

MÁLAGA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director boliviano Alejandro Loayza Grisi ha presentado este martes su ópera prima 'Utama', que compite en la sección oficial del 25 Festival de Cine de Málaga. La cinta narra la historia de dos ancianos quechuas que tratan de conservar su estilo de vida en el altiplano boliviano.

La sequía provocada por el cambio climático y los problemas de salud de uno de los protagonistas invita a reflexionar sobre el paso del tiempo, la necesidad de cambio o el sentido de la vida misma.

El director ha participado en una rueda de prensa en el Cine Albéniz de Málaga para presentar la película. En ella le han acompañado el actor Santos Choque y los productores Santiago Loayza Grisi, hermano del director, Marcos Loayza, padre; y Federico Moreira.

La ópera prima de Alejandro Loayza es una coproducción entre Bolivia y Uruguay en la que destaca el papel del medio ambiente para ambientar la historia de dos personas mayores y la resistencia que tienen que experimentar para conservar su estilo de vida, pastoreando llamas en el altiplano boliviano.

Loayza ha asegurado que para ellos es "una alegría inmensa" estar en Málaga y compartir la película con el público español. "Quería contar la historia de amor entre dos personas mayores que tenían que afrontar el reto de que uno de los dos se vaya", ha explicado el director, y ha añadido que la historia surge de muchas conversaciones, ya que "el cine es un arte colaborativo y compartir ideas le da a las películas esas capas de profundidad".

En el rodaje en el altiplano boliviano se puede apreciar el trabajo documental que habían hecho previamente el director junto a su hermano y su padre, que son productores de la película: "Hemos tenido la suerte de viajar mucho por el país y descubrir su diversidad. Esos viajes nos han llevado a descubrir las realidades a las que están expuestas algunas personas de nuestro país", ha señalado Loayza.

El equipo ha contado que fue "un desafío" rodar en medio de la nada, y que recibieron la ayuda de la gente que vivía allí para asuntos, como por ejemplo, la construcción de una casa para la grabación. En cuanto al trabajo actoral, cabe destacar que la pareja de ancianos que protagonizan la historia no son intérpretes profesionales, si no que los descubrieron en el lugar del rodaje. "Sí que eran pareja, de ahí que exista esa naturalidad entre ellos", ha señalado el actor Santos Choque, que interpreta a Clever, el nieto de los ancianos.

El director ha añadido que estaban muy comprometidos con el rodaje y dejaron todo para hacerlo. "No eran actores, pero cuando terminaron se convirtieron en auténticos profesionales", ha asegurado. Loayza también ha señalado que el guion no dio mucho espacio a la improvisación, como suele ocurrir con los actores que no son profesionales, y ha remarcado que "los diálogos estaban muy bien estudiados".

Otro de los aspectos que ha destacado el equipo ha sido la fotografía de la película: "La selección fue dura, necesitábamos a alguien con experiencia, pero también con sensibilidad por el tema, así que llamamos a Bárbara Álvarez", ha explicado el productor y hermano del director, Santiago Loayza Grisi.

Sobre sus referencias cinematográficas, el director ha mencionado películas como 'Nubes pasajeras', 'El último tango en París' o 'París-Texas'. "Son obras que tal vez no tienen mucha relación en lo visual con la película, pero sí en los silencios y las relaciones humanas", ha argumentado el boliviano. Finalmente, el equipo ha explicado que 'Utama' tiene previsto su estreno el 11 de mayo en Francia y esperan que se pueda vender en España, han concluido.