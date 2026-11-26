El candidato de Izquierda Unida (IU) en el Frente Amplio y coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, en un acto celebrado en el auditorio Eduardo Ocón. - FRENTE AMPLIO

MÁLAGA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Izquierda Unida (IU) en el Frente Amplio y coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha advertido de que el Frente Amplio "no es la muleta de nada", al tiempo que ha alertado sobre la conexión entre el PP, Vox y la patronal para "acabar con los derechos sociales y laborales" alcanzados durante este último periodo del Gobierno de coalición, en referencia a la subida del salario mínimo interprofesional o a la ampliación de los permisos por fallecimiento de un familiar o por paternidad. "El plan del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el líder de Vox, Santiago Abascal, es dar la silla más importante del Consejo de Ministros a la patronal", ha aseverado Valero.

El candidato del Frente Amplio ha participado junto a la número dos de la candidatura por Madrid, Tesh Sidi; la portavoz de IU Andalucía y concejala en el Ayuntamiento de Málaga, Toni Morillas; el cabeza de lista por Málaga, Rafa Borrego, y la activista por la vivienda y candidata Rosa Galindo, en un acto celebrado en el auditorio Eduardo Ocón para presentar las propuestas de la coalición y pedir el voto de cara al próximo domingo.

En este sentido, el dirigente de IU ha recordado cómo la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) señaló que "llorar a nuestras madres si fallecen es poco más que un privilegio bolivariano". "Que se enteren los Amancio Ortega y los Garamendi: la clase trabajadora no ha nacido ni para pedir perdón, ni para pedir permiso", ha afirmado, al tiempo que ha defendido que, frente al PP y Vox --que, a su juicio, reclaman "desregular y desproteger" y traen "caos e incertidumbre"--, el Frente Amplio aboga por un Estado "que ponga orden y que ponga orden a los de arriba y proteja a los de abajo".

El también malagueño ha asegurado que la provincia sigue "sufriendo el modelo del expolio y del rentismo" del PP, que provoca que familias trabajadoras "tengan que abandonar sus barrios por no poder pagar el alquiler; sanitarios y maestras que renuncian a plazas en Málaga por lo mismo". Por este motivo, ha señalado que el 29N "vamos a decirle al PP que se acabó, que estamos hartos". En este sentido, Valero ha hecho un llamamiento a los vecinos para que este domingo voten al candidato por Málaga, Rafael Borrego, para que "ocupe el escaño del histórico Antonio Romero", el dirigente de IU que fue diputado entre 1989 y 1995.

"NO SOMOS LA MULETA DE NADA, PERO PELEAMOS POR LA CLASE TRABAJADORA"

El candidato de IU ha calificado de "frivolidad" las afirmaciones de otras formaciones sobre quienes integran el Frente Amplio, y ha advertido de que "no somos la muleta de nada ni el hermano pequeño de nadie, pero nosotros aprovechamos cada resquicio para pelear por la clase trabajadora".

Valero ha recordado que de esta manera desde el Gobierno han conseguido "subir el salario mínimo 500 euros al mes, que a lo mejor para algunos 500 euros no es nada, es calderilla, pero para la gente trabajadora 500 euros puede significar evitar un desahucio, poder hacer la compra. Esos 500 euros es la dignidad de la clase trabajadora; si somos muleta de alguien, somos la muleta de la clase trabajadora".

"Las vidas de la clase trabajadora están muy por encima de estrategias electorales y de cálculos políticos", ha advertido, y ha señalado que las formaciones del Frente Amplio "somos la garantía de que, si dan los números, va a haber una voz en el Consejo de Ministros que, entre los fondos buitre y un techo por derecho, se posicione con un techo por derecho; que entre la patronal y los sindicatos, esté con los sindicatos; y entre un nazi envalentonado vestido de policía y un piquete, por supuesto esté con el piquete".