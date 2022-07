Valero (IU) culpa a la "falta de políticas activas de empleo" por parte de la Junta de la subida del paro en Andalucía

MÁLAGA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha culpado a la Junta de la subida del paro en la región por la "falta de políticas activas de empleo". La andaluza es la única comunidad donde se incrementa el paro en junio con 6.345 nuevos desempleados.

En rueda de prensa en Málaga, el dirigente de izquierdas ha señalado que los datos del paro "son buenos para el país y son malos para Andalucía". "El milagro de Moreno Bonilla es que aquí aumenta el paro cuando en todo el país desciende", ha sostenido, reprochando a la Junta su "auténtica ausencia de políticas activas de empleo".

Esto, ha añadido Valero, "da como resultado que cuando la tendencia es buena en el conjunto del país en Andalucía tengamos que seguir padeciendo esta lacra del desempleo".

"No es una maldición divina, no es fruto de algo que no se pueda revertir sino fruto de la falta de políticas activas de empleo de la Junta, que no interviene porque entiende que de eso se encarga el mercado y ya vemos el mercado. Andalucía vuelve a ser la comunidad autónoma que da la mala nota en creación de empleo", ha concluido el dirigente andaluz de IU.

En junio, el desempleo ha subido en casi todas las provincias andaluzas excepto en Málaga y Cádiz. Así, Huelva lidera el aumento del paro con 6.958 personas más, seguida de Sevilla (3.000), Almería (2.606), Córdoba (960), Granada (257) y Jaén (12). Por contra, baja en 4.116 personas en Málaga y en 3.332 personas en Cádiz.

En términos interanuales, el paro ha bajado en todas las provincias andaluzas, en concreto, en Málaga (36.830, -21,29%); Sevilla (28.263, -13,42%), Cádiz (22.080, -13,76%); Granada (13.757, -14,56%); Almería (9.127, -12,80%); Córdoba (9.015, -11,80%); Huelva (7.283, -13,04%) y Jaén (6.498, -11,72%).