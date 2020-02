Valero (IU) exige al Gobierno andaluz que cumpla la Ley de Memoria: "Estamos en riesgo de emergencia democrática"

Publicado 02/02/2020 12:51:01 CET

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha exigido a la Junta de Andalucía que cumpla con la Ley de Memoria Histórica y Democrática y ha considerado que "estamos en riesgo de emergencia democrática porque la ultraderecha, las derechas reaccionarias están dando pasos atrás en los avances conseguidos" en este sentido.

Valero, que participa este domingo en Málaga junto a miembros de Andalucía Republicana y Málaga Republicana en la Marcha 'Fascismo nunca más, paremos a la ultraderecha', ha dicho que hay "un riesgo real de involución democrática" y ha criticado que un gobierno "no puede incumplir una ley porque no le guste y esta ha sido peleada y trabajada por la sociedad civil".

"Hoy es más necesaria que nunca para cimentar principios democráticos ante el avance de la ultraderecha", ha dicho el líder andaluz de IU, apuntando que España es un país "que tiene una democracia que nace con un déficit enorme con el pasado de los luchadores antifranquistas, con el sufrimiento de un pueblo español que vivió una dictadura criminal".

"Y fruto de ese déficit se dio un movimiento memorialista por parte de víctimas del franquismo y personas de izquierda comprometidas con la democracia que después de muchos años en el anonimato consiguen que se apruebe una Ley de Memoria en 2007 a nivel estatal", ha explicado, añadiendo que eso abrió una puerta para que la sociedad profundizara en sus cimientos democráticos.

Al respecto, Valero ha recordado que a raíz de esa profundización sale después una Ley de Memoria Histórica en Andalucía que también aborda cuestiones como las exhumación de las fosas, la simbología del franquismo en las calles "que tiene que ser eliminada"; sanciones a quienes incumplen la ley, y el trabajo en los centros educativos sobre la memoria democrática.

"Se dan importantes avances que hoy están en riesgo, estamos en riesgo de emergencia democrática porque la ultraderecha, las derechas reaccionarias están dando pasos atrás en avances democráticos que a nuestra sociedad tanto le ha costado alcanzar gracias al impulso de la sociedad civil", ha dicho, reconociendo al tejido social "que lucha día a día por que esos principios democráticos se hagan valer".

El líder andaluz de la coalición de izquierdas ha asegurado que ya se "está extendiendo el negacionismo de lo que ocurrió y se empieza por el ámbito de la cultura y la ideología, por negar nuestro pasado y reconstruir uno en el que parece ser, como dice ahora Vox y el PP no acaba de decir que no, que aquí no hubo ninguna víctima del franquismo a partir de 1939".

"Por tanto hay un riesgo de que se esté construyendo una sociedad autoritaria y esa empieza por discriminar y odiar al diferente, por tener miedo de los inmigrantes, los homosexuales, los separatistas y del que piensa diferente", ha indicado Valero, quien ha señalado que a partir de ahí "se busca una autoridad que genere orden y seguridad y eso es lo que está intentando hacer Vox y a lo que se ha sumado PP y Cs".

Por eso, ha considerado que es "fundamental la justicia y la reparación", por lo que ha señalado que la marcha de este domingo es "un acto más para que la sociedad civil se comprometa y se ponga alerta de lo que estamos sufriendo".

Asimismo, ha dicho que este acto es también para "recordar lo que pasó en aquella toma de Málaga, una ciudad que estaba ya copada de refugiados que venían de otras provincias y cuando tienen que huir se encuentran con un ataque criminal que causó en torno a 3.000 o 5.000 víctimas, los historiadores no terminan de poner una cifra".

Al respecto, Máximo de Santos, miembros de la coordinadora Andalucía Republicana y de la plataforma Málaga Republicana, ha recordado que el 7 de febrero se cumplen 83 años de la huida a Almería "de miles de personas que estaban refugiadas en la Catedral de venían huyendo de los asesinatos en masa del general Quipo de Llano y sus tropas". Así ha pedido a la sociedad "que defienda de forma democrática los valores humanos que aceptan al que es distinto".