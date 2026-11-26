El coordinador general de Izquierda Unida Andalucía y candidato de IU en el Frente Amplio, Toni Valero, junto con el candidato por Málaga, Rafa Borrego, y la candidata nº2 por Madrid, Tesh Sidi. - FRENTE AMPLIO

MÁLAGA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida Andalucía y candidato de IU en el Frente Amplio, Toni Valero, ha defendido este jueves en Málaga la necesidad de impulsar políticas de intervención en el mercado de la vivienda y reforzar los servicios públicos, al tiempo que ha reivindicado el papel de su formación en un eventual nuevo Gobierno de coalición progresista. Durante un acto electoral frente a la Facultad de Educación de la Universidad de Málaga (UMA), Valero ha asegurado que existe "ganas de que se reedite un gobierno de coalición progresista" y ha sostenido que el Frente Amplio debe formar parte de ese Ejecutivo.

"Hay ganas de que se reedite un gobierno de coalición progresistas, hay ganas de que el Frente Amplio esté en un nuevo gobierno de coalición y sin lugar a dudas esa sería la peor noticia para Feijóo, la peor noticia para Abascal y por eso están tan nerviosos", ha aseverado el coordinador general de IU Andalucía.

Según ha recogido la formación en una nota, Valero ha calificado la campaña electoral de "emocionante" y "cargada de expectativas de la gente" y ha considerado que la posibilidad de que el Frente Amplio entre con fuerza en el Gobierno genera "nerviosismo" en el Partido Popular y Vox. En este sentido, ha vinculado la convocatoria ante la universidad malagueña con las dificultades que, a su juicio, afronta la juventud por las políticas del PP y Vox, "especialmente en materia de educación superior y acceso a la vivienda".

El dirigente de IU ha criticado el "desmantelamiento de la universidad pública" y la proliferación de centros privados con matrículas que, según ha señalado, "limitan el acceso a quienes no pueden asumir su coste". Asimismo, ha situado a Málaga como "el laboratorio antisocial del Partido Popular" por la situación del mercado inmobiliario, que, en sus palabras, ha convertido la vivienda en "un lujo tanto para los jóvenes como para las familias trabajadoras".

En este sentido, Valero ha reprochado al PSOE que no afronte el asunto "con la contundencia que considera necesaria" y ha defendido que el Frente Amplio impulse medidas desde el Consejo de Ministros. "No se le puede convencer para hacer políticas de izquierda, hay que obligarlo desde el Consejo de Ministros", ha afirmado.

El candidato ha señalado que, al igual que la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, impulsó medidas en materia laboral, la candidata a la Presidencia del Gobierno de Frente Amplio a los comicios generales del 29 de noviembre, Ada Colau, debe asumir un papel destacado en las políticas de vivienda. Así, ha planteado la disyuntiva entre un Estado que intervenga en el mercado, limite la especulación y "garantice el acceso a un hogar, o que permita que los fondos de inversión continúen haciendo negocio con este derecho".

Por su parte, el candidato del Frente Amplio por Málaga, Rafa Borrego, ha defendido una apuesta por los servicios públicos y un Estado social que "garantice el acceso a la educación y la vivienda". Borrego ha recriminado las dificultades económicas para estudiar en la universidad y ha reclamado más plazas y financiación para los centros públicos, frente a un modelo que, según ha criticado, reserva las oportunidades educativas a quienes pueden afrontar matrículas elevadas.

El candidato malagueño también ha alertado del impacto de los precios del alquiler en los estudiantes y en el conjunto de la población. "Es humillante que nuestras ciudades nos expulsen y que no podamos tener ya ni para una habitación", ha manifestado, antes de reclamar medidas para limitar la especulación inmobiliaria e intervenir en el mercado de la vivienda.

Borrego ha llamado a intensificar la movilización durante los últimos días de campaña y ha rechazado las expectativas electorales que, según ha indicado, sitúan a la derecha como ganadora. "Vamos a dar la sorpresa", ha asegurado, al tiempo que ha expresado su intención de disputar un escaño a la derecha por la provincia de Málaga.

VIVIENDA, FEMINISMO Y MOVILIZACIÓN ELECTORAL

Al hilo de este asunto, la candidata número dos del Frente Amplio por Madrid, Tesh Sidi, ha agradecido la acogida recibida en Málaga, una ciudad con la que ha explicado que mantiene vínculos familiares por la experiencia migratoria de su padre. Sidi ha destacado la movilización electoral que, según ha afirmado, se está produciendo tanto en el voto por correo como en los consulados en el extranjero.

Sidi ha relacionado la defensa del acceso a la vivienda con la igualdad y los derechos de las mujeres y ha advertido de que un eventual Gobierno del PP y Vox "podría poner en riesgo las políticas de igualdad". En este sentido, ha criticado las posiciones de ambas formaciones sobre el Ministerio de Igualdad y ha defendido que España no debe convertirse en "una sociedad de rentistas, de fondos buitres" en la que las familias no puedan acceder a un hogar.

La candidata también ha aludido a la actividad legislativa en materia de vivienda y ha atribuido al PP, Vox y Junts el bloqueo de medidas que, a su juicio, permitirían avanzar en este ámbito. Asimismo, ha reivindicado la necesidad de mantener una mayoría parlamentaria progresista para desarrollar políticas sociales.

Por último, Sidi ha llamado a la movilización para respaldar la candidatura de Rafa Borrego en Málaga y ha criticado la gestión del Gobierno andaluz de Juanma Moreno, al que ha reprochado los recortes y el deterioro de los servicios públicos, especialmente de la sanidad. También ha trasladado al ámbito estatal sus críticas al modelo político de Isabel Díaz Ayuso en Madrid.

"Aquí lo sabéis las malagueñas, lo sabéis las andaluzas. No estamos seguras con un Gobierno del Partido Popular y de Vox aquí en Andalucía. Y sobre todo lo que vemos es que cada vez más están importando las prácticas de la señora Díaz Ayuso. Nosotros en Madrid la vamos a echar y Rafa Borrego aquí en Málaga va a disputar ese escaño y va a estar en el Congreso de los Diputados", ha concluido Sidi.