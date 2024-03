Valero: "No me parece nada extraño que al final Moreno haya venido a negar la mayor, que es un partido de la corrupción"

MÁLAGA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de IU Andalucía y diputado de Sumar en el Congreso, Toni Valero, ha criticado que el presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "haya venido a negar la mayor, que es un partido de la corrupción, cuando él mismo aparecía en los papeles de Bárcenas". "No me parece nada extraño", ha apuntado.

Valero, en declaraciones en Málaga, se ha referido a las declaraciones del presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno de este pasado domingo, que "realmente nos dejaron un poco espantados".

En concreto, Moreno reclamó al presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, explicaciones por el que ha denominado "caso PSOE", en alusión al 'caso Koldo', y ha preguntado, a tenor de lo que ya se sabe, "¿dónde está ahora el Gobierno corrupto?". En este contexto, Moreno recordó las "lecciones que nos han querido dar el PSOE en muchas materias", sin que les haya dado resultado, y ahora "tienen que sonrojarse, agachar la cabeza y pedir disculpas", porque "se inventaron una moción de censura contra un gobierno legítimo".

Ha afirmado que "se demuestra que no hay dos partidos populares, no hay un PP de Mariano Rajoy y un PP del señor Moreno Bonilla, es el mismo" y se ha remitido a las declaraciones de Moreno de este pasado domingo cuando aludió a que "la moción de censura contra el PP se diese de una manera ficticia e inventada y no porque fuese un partido hasta las trancas de corrupción", ha dicho Valero.

"Un PP que ha sido condenado por la 'Gürtel', un partido popular que no ha dudado de dar martillazos en el ordenador para eliminar pruebas y no me parece nada extraño que al final Moreno Bonilla haya venido a negar la mayor, que es un partido de la corrupción, cuando él mismo aparecía en los papeles de Barcenas", ha concluido.