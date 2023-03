Valero pide invertir más recursos en la unidad de enfermedades metabólicas para "prestar un servicio de calidad"

MÁLAGA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha pedido este sábado invertir más recursos en la unidad de enfermedades metabólicas del Hospital de Málaga "para prestar un servicio de calidad".

Así lo ha señalado durante la concentración convocada por familiares y pacientes de enfermedades metabólicas en el Hospital Materno Infantil de Málaga, donde ha pedido al Gobierno andaluz que "esté a la altura de las necesidades de estas familias y estos pacientes", que "tienen unas enfermedades que requieren tratamiento que son especiales y costosos".

Valero ha incidido que el Gobierno andaluz "tiene que cuidar y proteger eso tan importante del patrimonio de nuestro pueblo andaluz", como es "el derecho a la salud conquistado" en el Estatuto de Autonomía.

Por otro lado, ha agregado que "hay muchos pacientes de enfermedades metabólicas que tienen una vida muy difícil, por las patologías que sufren y por los tratamientos que tienen que recibir".

"A lo largo y ancho del país hay muchas familias, muchos pacientes que sufren estas enfermedades, estamos hablando de millones de personas y estamos hablando de familias que afrontan un sacrificio inconmensurable que no se puede comprender si no se vive, si no se sufre, tanto personal, emocional, como también económico, porque son pacientes que necesitan dietas especiales, que tienen unos gastos añadidos que una familia corriente, trabajadora, difícilmente puede asumir si no es a costa de muchísimo sacrificio", ha explicado.

Por ello, a su juicio, "es absolutamente incomprensible que no haya una mínima empatía, una mínima comprensión, por parte del Gobierno andaluz, a pesar de que está en una estrategia privatizadora, para que estas familias y estos pacientes reciban la atención que merecen, que también está recogido en nuestro Estatuto".

"Es incomprensible y se tiene que rectificar", ha incidido, al tiempo que ha reiterado que no se puede estar "ni un minuto más en el error". Asimismo, ha agregado que las familias "demandan algo tan sencillo como que les den seguridad en que sus familiares están bien cuidados y bien tratados sabiendo siempre que está la incertidumbre de cómo acabará, pero que no sea porque el servicio no se presta como se debe prestar".

Ha subrayado, por tanto, que "se tiene que rectificar ya" y, por otro lado, ha mostrado el apoyo "firmemente, hasta el final" a las familias y pacientes "para que la Unidad de Tratamiento de Enfermedades Metabólicas del Hospital de Málaga preste el servicio de calidad", para lo que se necesita "inversión, recursos y ahí no se puede escatimar ni un céntimo", ha señalado.

Valero, que ha mostrado "agradecimiento a las familias que con lo que ya llevan hayan sido tan valientes de venir aquí", además de valorar lo que hacen "con todo su esfuerzo" los sanitarios, ha pedido al Gobierno andaluz que "esté a la altura de las necesidades de estas familias y estos pacientes", ha concluido.