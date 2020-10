Valero ve el cierre perimetral una medida "complementaria" a otras "fundamentales" como el refuerzo de Atención Primaria

Critica "cinismo" de la Junta: "No se puede depender de la responsabilidad individual o las restricciones a las libertades"

MÁLAGA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y portavoz de Adelante Andalucía, Toni Valero, ha asegurado que medidas como el cierre perimetral de la comunidad autónoma "no soluciona el control de la pandemia. Eso es una medida necesaria, complementaria a otras medidas fundamentales". Por ello, ha pedido al Gobierno andaluz que "no desvíe la atención".

"Por supuesto, si hay que restringir la movilidad se restringe, pero, por supuesto también, reforzamiento de la Atención Primaria, contratación de más rastreadores, realización de más PCR", ha enumerado.

Así, ha dejado claro que el Ejecutivo andaluz puede contar con el apoyo de la confluencia en todas aquellas medidas que vayan en la línea de la responsabilidad, de la prudencia, de la máxima preocupación por el riesgo de contagio que se dan con la movilidad de las personas u otras actividades sociales.

Ha añadido en rueda de prensa, al respecto, que "no puede contar con nuestro apoyo si no continúa la senda necesaria, que aquí no ha seguido, de reforzamiento de la Atención Primara".

Valero, tras ser cuestionado en Málaga sobre el anuncio del presidente de la Junta, Juanma Moreno, del posible cierre perimetral de Andalucía antes del puente de Todos los Santos, ha insistido en que "no podemos dejarlo todo en manos de la responsabilidad individual o las restricciones a las libertades individuales; todo no puede recaer ahí; así no se controla la pandemia", incidiendo, no obstante, en que muestran el apoyo a todas las medidas que desde los grupos de expertos se trasladen para evitar los contagios.

"No se puede, en este caso, salir de rositas el Gobierno pidiendo el apoyo a unas medidas que nosotros, evidentemente, como medidas que son prudentes y responsables hay que acometer, cuando otras más importantes no las están acometiendo", ha enfatizado.

Al respecto, ha lamentado este "cinismo": "Esto no puede ser el sálvese quien pueda, no puede depender de la responsabilidad individual o las restricciones a las libertades individuales, esto tiene que depender también del reforzamiento de la atención primaria".

UN GOBIERNO "PERDIDO"

Sobre la situación de la pandemia en Andalucía, Valero ha reiterado que avanza "y nos preocupa sobre todo porque no vemos que haya una respuesta gubernamental con la suficiente decisión, enérgica, decidida, para tomar las medidas que sean menester ante un avance que es preocupante".

"En gran medida, Moreno y su gobierno están perdidos", lamentando que "tenían que haber cometido una serie de mejoras en los servicios públicos que habrían evitado la propagación del virus a los niveles que se está dando", fundamentalmente, que hubiesen sido realizadas durante la desescalada y el verano.

Ha criticado que "no se ha hecho y, ahora, con un paraguas legal como es el estado de alarma, con una financiación extraordinaria que ha llegado a través de los fondos COVID, incluso con este incremento de contagios, el Gobierno andaluz espera hasta el miércoles para decir qué medidas va a tomar".

A juicio del dirigente de IU, "no hay tiempo que perder" y no entiende que "con el nivel de preocupación y sanidad que exige los datos en Andalucía, todavía se tomen la pandemia con esta ligereza o falta de medidas enérgicas y en su momento y tiempo".

"Quizá lo que lo pueda explicar es que al Gobierno andaluz, desde el principio, le haya preocupado mucho más que la toma de medidas necesarias el cómo pudiese afectar al sector turístico", ha sostenido, y ha lamentado que "ha priorizado la llegada de turistas a aquellas medidas que podían suponer controles de la pandemia".

Valero ha aludido a varios ejemplos de "mensajes triunfalistas" como que "cuando empezó la pandemia y planteaban de inicio no suspender la Semana Santa; o cuando en verano se vendía Andalucía como el destino más seguro del mundo a pesar de que en esos meses se estaba dejando en el esqueleto a la Atención Primaria y se seguía propagando el virus".

También ha lamentado que en el puente del Pilar "tampoco se tomaron medidas porque podían tener consecuencias para el turismo", y, ha continuado, "efectivamente, la han tenido pero no para el turismo sino en el efecto de la pandemia".

"Lo fundamental es entender que la salud es lo primero", ha advertido, dejando claro que no puede haber recuperación económica sin una gestión y solución de esta crisis sanitaria: "Si no se soluciona la crisis sanitaria es inviable una recuperación económica", ha apostillado.

Ha agregado, al respecto, que hay dos planos en los que actuar, siendo el primero la responsabilidad individual de la población, que "a nivel general se está cumpliendo sin lugar a dudas muy satisfactoriamente".

"El Gobierno andaluz no puede dejar toda la responsabilidad en la población, tiene su parte de responsabilidad", aludiendo a las políticas gubernamentales que acompañen a la responsabilidad individual.

Para Valero, esas políticas "en Andalucía deben transitar por donde no lo están haciendo" insistiendo en los rastreos, aumentar el número de test y refuerzo de la Atención Primaria.

Así, ha lamentado que en Andalucía "apenas se rastrean a cuatro personas cercanas a la persona contagiada": "Somos de las comunidades que menos rastreadores tiene, e incluso, el Gobierno andaluz ha puesto a personal sanitario, que ya tiene otras tareas, a rastrear, por lo tanto hay sobrecarga de trabajo". "Se comprometieron a contratar a 8.000 rastreadores que, al final, no fueron tantos". También ha recordado que Andalucía es la Comunidad que "menos test PCR hace por habitante en conjunto del país".

De igual modo, ha criticado que la Atención Primaria está "saturada": "Se están dejando de atender patologías que se tienen que atender más allá del COVID y que quedan postergadas; y se está impidiendo un diagnostico precoz del coronavirus".

Por tanto, ha criticado que es "un Gobierno que está perdido, que evita hablar de la pandemia, que busca, por desgracia, la confrontación con el Ejecutivo central, quizá para desviar la atención de esta inoperancia y que no está invirtiendo en los servicios públicos lo que exige la situación actual".