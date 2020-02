Vanesa Martín, Medalla de Andalucía: "Es un reconocimiento a mi manera de escribirle a la vida y entender la música"

Publicado 24/02/2020 19:00:51 CET

Asegura que es de las mejores distinciones "que te pueden dar en España, como andaluza y malagueña que soy"

MÁLAGA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La actriz y compositora Vanesa Martín, que ha sido distinguida con la Medalla de Andalucía otorgada por el Gobierno andaluz, en la categoría de Artes, ha dicho estar "nerviosa, emocionada, muy agradecida y feliz". "Que te reconozcan en tu tierra es muy especial y gratificante", ha afirmado.

"Es un reconocimiento a mi carrera, a mi manera de escribirle a la vida, al mundo, a mi manera de entender la música, mi trayectoria", ha dicho en declaraciones a Europa Press, asegurando que lo primero que ha pensado "ha sido en mi abuela, en mi madre, en mi niñez, en mi infancia, en mis primeros pasos en la música y de repente ahora vamos el sábado a Miami".

En concreto, ha explicado que tras recoger en Sevilla este próximo sábado, 28 de febrero, Día de Andalucía, esta distinción viajará hasta Miami donde tiene programados conciertos de su gira: "Supone una emoción grandísima".

Ha incidido, por otro lado, en que "nunca te esperas que te vayan a dar un reconocimiento". "Para mi la Medalla de Andalucía es de los mejores reconocimientos que te pueden dar en España, como andaluza y malagueña que soy, que llevo mi tierra en la boca donde quiera que voy, la verdad es que no me lo esperaba y me hace inmensamente feliz".

De igual modo, en su cuenta en Twitter, recogida por Europa Press, Vanesa Martín ha incidido en que su "ADN guarda un océano inmenso que sabe a Málaga y Andalucía. A mi familia, al campo que sudaron y trabajaron, a mi niñez", ha dicho, incidiendo en "qué orgullo y qué emoción tan especial e inexplicable siento al recibir la Medalla de Andalucía, mi Bella Andalucía. Gracias".

Tras el comentario el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha indicado a Martín que "a Andalucía la hacen grande artistas como tú. Enhorabuena", ha señalado en su cuenta en Twitter, recogido por Europa Press.

VANESA MARTÍN

Cantante, poeta y compositora, Vanesa Martín Mata (Málaga, 1980) se aficionó a la música con tan sólo seis años, después de que su padre le regalase una guitarra. Poco tiempo después empieza a actuar en coros rocieros, inicia su formación en guitarra y comienza a escribir sus primeras canciones. Con 15 años, ya actuaba en pequeñas salas de Málaga y en televisiones y radios locales.

Antes de instalarse en Madrid en 2003, donde comenzó su carrera actuando en bares de la capital, Vanesa Martín realizó los grados de Magisterio y Pedagogía en la Universidad de Málaga. En 2006 publica su primer álbum, 'Agua', y, desde entonces, ha experimentado una meteórica evolución. Es una artista que se ha caracterizado por imprimir siempre en sus canciones un claro contenido social, cantando a la igualdad, el respeto y la tolerancia.

En la actualidad, Vanesa Martín cuenta con seis álbumes de estudio, tres reeditados y dos en directo. Ha recorrido con sus seis giras numerosos países de Europa y Latinoamérica, llenando grandes auditorios, plazas de toros y estadios deportivos. En su trayectoria musical, ha colaborado con artistas de la talla de Alejandro Sanz, Ana Belén, Pablo Alborán, Pastora Soler o Malú, y ha compuesto canciones para Raphael, Sergio Dalma, India Martínez o Manuel Lombo, entre otros muchos.

Esta artista sobre los escenarios también se ha aventurado a plasmar sus versos en forma de poesía, cosechando un gran éxito con 'Mujer Océano' (Planeta, 2016). En 2019 recibió el Premio Ondas a la Mejor Comunicación Musical y en 2020 ha ganado el Premio Odeón a la Mejor Artista Femenina. También, en los últimos años, ha participado en las distintas ediciones del programa televisivo 'La Voz' y 'La voz Kids'.