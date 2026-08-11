Viajeros de segmento 'bleisure' eligen la Costa del Sol para combinar trabajo, ocio y estancias largas, según informe

Turistas en Málaga en una imagen de archivo - TURIMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La forma de viajar por motivos profesionales está cambiando. Cada vez son más los viajeros que aprovechan un desplazamiento de trabajo para prolongar su estancia y disfrutar del destino, así como los profesionales que pueden desempeñar su actividad en remoto desde cualquier lugar.

Este perfil, conocido como 'bleisure' y nómada digital, se ha convertido en uno de los segmentos con mayor crecimiento en Europa y representa una oportunidad para destinos capaces de combinar conectividad, calidad de vida y una oferta turística diversa, como la provincia de Málaga.

Así lo refleja el último estudio de Travellyze, que analiza el comportamiento de este tipo de viajeros en Reino Unido, Alemania, Francia y Países Bajos.

El informe concluye que quienes combinan trabajo y ocio priorizan destinos donde puedan disfrutar de experiencias más allá de su actividad profesional, favoreciendo estancias más largas y un mayor impacto económico en el territorio, según ha indicado la Costa del Sol en un comunicado.

La consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, ha señalado que "el segmento 'bleisure' encaja perfectamente con la estrategia de la Costa del Sol de impulsar un turismo de mayor valor añadido, con visitantes que permanecen más tiempo en el destino y disfrutan de una oferta mucho más amplia que la asociada al motivo principal de su viaje".

El estudio revela que se trata de un perfil mayoritariamente joven y altamente digitalizado. Entre el 35% y el 46% de estos viajeros tiene entre 18 y 29 años, mientras que más de la mitad utiliza Instagram y YouTube como principales fuentes de inspiración para planificar sus viajes.

A ello se suma un elevado nivel de formación y una marcada afinidad con el trabajo remoto, especialmente entre las generaciones más jóvenes, que han incorporado esta modalidad laboral como parte de su estilo de vida.

Más allá del componente profesional, estos viajeros buscan completar su estancia con actividades de ocio. El sol y playa, el relax, el turismo urbano, la oferta cultural y la gastronomía figuran entre las principales motivaciones complementarias, una combinación que sitúa a la Costa del Sol en una posición especialmente favorable gracias a la diversidad de experiencias que ofrece durante todo el año.

Uno de los aspectos más relevantes del informe es la duración de las estancias. Frente al turismo vacacional tradicional, el viajero 'bleisure' suele permanecer entre una y cuatro semanas en el destino, lo que incrementa su gasto y favorece un mayor consumo de servicios locales.

Esta circunstancia convierte al segmento en una oportunidad para generar un impacto económico más amplio y distribuir los beneficios del turismo entre diferentes sectores.

"Este tipo de viajero no solo permanece más tiempo en el destino, sino que establece una relación mucho más estrecha con el entorno. Consume en el comercio local, utiliza diferentes servicios y busca integrarse en la vida del destino, generando un impacto positivo tanto para la economía como para la actividad turística", ha señalado González.

El análisis también identifica el potencial del segmento para contribuir a la desestacionalización. Aunque los meses de verano siguen concentrando buena parte de los desplazamientos, existe una actividad significativa durante febrero, marzo, septiembre y octubre, impulsada por profesionales que pueden elegir cuándo y desde dónde trabajar. Esta flexibilidad abre nuevas oportunidades para atraer visitantes en temporadas tradicionalmente menos demandadas.

La elevada percepción positiva que registra la provincia entre este perfil de viajeros, junto a sus altos índices de revisita, refuerzan además el potencial de la Costa del Sol para consolidarse como uno de los principales destinos europeos para el turismo 'bleisure'. Su conectividad internacional, la calidad de vida, el clima, la oferta gastronómica y la diversidad de experiencias la sitúan en una posición privilegiada para responder a las nuevas formas de viajar que están transformando el turismo internacional.