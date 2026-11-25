Momento de la sesión '30 años construyendo calidad de los sistemas a las personas' - VITHAS

MÁLAGA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vithas ha participado en el 30 Congreso de la Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial (Sadeca), celebrado en Ronda (Málaga), con la intervención David Baulenas, director corporativo de Asistencia, Calidad, Innovación y Docencia de Vithas, en la sesión plenaria '30 años construyendo calidad: de los sistemas a las personas'.

Este espacio ha reunido a diferentes referentes para analizar la evolución de la calidad asistencial durante las últimas tres décadas. Además, el Hospital Vithas Xanit Internacional ha formado parte de los comités organizador y científico del congreso.

Esta sesión plenaria ha reunido a profesionales vinculados a la calidad y la gestión sanitaria para analizar los principales cambios experimentados durante estas tres décadas, los aprendizajes adquiridos y los desafíos de futuro para continuar mejorando los resultados en salud y la experiencia de pacientes y profesionales, han indicado en un comunicado.

Moderada por José Manuel Martín Vázquez, expresidente de Sadeca, la mesa ha contado también con la participación de María José Castro Ruiz, secretaria de SECA y Sadeca y subdirectora de Enfermería del Hospital Universitario Reina Sofía; Joaquín Estevez Lucas, vocal de Sedisa y Alberto Ruíz Cantero, socio fundador de Sadeca y especialista en Medicina Interna.

En este contexto, el doctor David Baulenas ha destacado el cambio experimentado en la forma de entender la calidad y, especialmente, la seguridad del paciente.

"La medicina basada en la evidencia nos enseñó a cuestionar lo que hacíamos; la seguridad del paciente nos enseñó a cuestionar también cómo lo hacíamos y qué daños podíamos ocasionar. La gran revolución fue pasar de una medicina que aspiraba a no equivocarse a un sistema sanitario que reconoce que se equivoca y tiene la obligación de aprender de ello", ha señalado.

PROGRAMA CIENTÍFICO

La participación del Hospital Vithas Xanit Internacional en el congreso se ha extendido también al programa científico con la intervención de Francisco Miralles Linares, jefe del Servicio de Medicina Interna del hospital, como ponente en la sesión 'Innovar para anticipar: inteligencia, datos y tecnología al servicio de una atención más segura y personalizada'.

La mesa, centrada en cómo la transformación digital puede contribuir a mejorar los cuidados, anticipar la prevención y tomar decisiones con mayor valor, ha estado moderada por Reyes Álvarez-Ossorio García de Soria, expresidenta de Sadeca, y ha contado también con la participación de Ana Álvarez Soto, de los hospitales Universitari de Bellvitge y Viladecans, y Francisco Sánchez Laguna, de Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud.

Bajo el lema 'Calidad, prevención e innovación. 30 años tendiendo puentes', el congreso ha reunido en Ronda a más de 700 profesionales, gestores y expertos del ámbito sanitario para compartir experiencias y abordar algunos de los principales retos de la calidad asistencial.

Durante el encuentro se han tratado cuestiones relacionadas con la mejora continua, la seguridad del paciente, la prevención, la transformación de las organizaciones sanitarias y la innovación aplicada a la atención sanitaria.

Por otro lado, han señalado que la participación en el comité organizador y científico del congreso, por parte de profesionales de Vithas Xanit Internacional en Sadeca, entre los que se encontraba Consuelo García Tormo, responsable de Calidad, Seguridad del Paciente y Documentación Clínica del hospital, "se enmarca en el trabajo que desarrolla el hospital en materia de calidad y mejora continua, reflejado también en las acreditaciones JCI, ACSA y las certificaciones ISO con las que cuenta el centro".

Estos estándares, precisan, "permiten evaluar y mejorar de manera permanente los procesos asistenciales, la seguridad del paciente y la calidad de la atención".