Vivienda, refuerzos para exámenes en la DGT y medidas ante la inflación, a debate en el pleno de Diputación de Málaga

Pleno ordinario de la Diputación de Málaga en una imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El impulso de medidas por parte de la Diputación de Málaga para hacer más accesible la vivienda en la provincia, el refuerzo de examinadores para aliviar las listas de espera en los exámenes de los permisos de conducción, iniciativas para reducir el precio de la cesta de la compra serán objeto de debate este miércoles en el pleno ordinario de octubre de la institución provincial.

Así lo han dado a conocer este martes durante su comparecencia en rueda de prensa los portavoces de los distintos grupos políticos con representación en la institución provincial, que han expuesto ante los medios sus mociones ordinarias y urgentes.

El PP presentará una moción para reclamar al Ministerio del Interior y a la Dirección General de Tráfico un plan de refuerzo para aliviar las listas de espera en la provincia para los exámenes del carnet de conducir.

Los 'populares' han cifrado en 18.000 los alumnos malagueños que esperan para examinarse, mientras que han afeado a la DGT que "solo haya 26 examinadores en Málaga", al mismo tiempo que han cuantificado en tres meses el tiempo de espera para realizar el examen.

Al respecto, el vicepresidente primero y diputado delegado, Cristóbal Ortega, ha calificado la situación de "colapso" mientras que ha aseverado que la situación puede trasladarse a la economía malagueña.

"Estamos condenando también el futuro laboral de miles de malagueños y empujando a la ruina a cientos de pequeñas y medianas empresas de nuestra provincia", ha declarado.

La moción insta al Gobierno a "cubrir las nueve vacantes de examinadores", un plan de la DGT con medidas de refuerzo para las pruebas de vehículos pesados, descentralizar las pruebas extraordinarias para que no se realicen únicamente en Málaga y un servicio de examinadores interinos permanente para cubrir posibles bajas y jubilaciones.

Por otro lado, el PP llevará una moción para pedir al Ejecutivo un plan de choque frente a la inflación y el encarecimiento de la cesta de la compra.

En concreto, la iniciativa requiere reducir al 0% el IVA en alimentos básicos, así como al 10% las facturas de electricidad y gas. Asimismo, pide medidas de apoyo para reducir los trámites burocráticos y "la presión fiscal" a pymes y autónomos y la actualización de los tramos del IRPF en las nóminas.

Al respecto, el diputado 'popular' Luis Rodríguez ha cifrado en 6.000 millones de euros el dinero recaudado a lo largo de 2025 por el Gobierno de España "por no actualizar los tramos del IRPF", una recaudación, que, según Rodríguez, "no ha tenido ninguna repercusión positiva a nivel de infraestructura ni en el propio poder adquisitivo de los malagueños, porque cobramos más para pagar más", ha declarado.

Por su parte, el PSOE centrará una de sus iniciativas para pedir el respaldo de la Diputación a los dos decretos sobre la vivienda que la Diputación Permanente del Congreso podría aprobar próximamente.

El viceportavoz socialista en la Diputación de Málaga, José Bernal, ha reclamado que todos los diputados y diputadas respalden las medidas del decreto dirigidas "a combatir la especulación en el mercado de la vivienda".

Bernal también ha planteado que la institución provincial apoye la regulación de los alquileres de temporada con el objetivo de evitar posibles usos fraudulentos y ampliar la oferta de vivienda asequible.

"Algo que afecta específicamente a la provincia de Málaga, y también la regulación del alquiler por habitaciones para evitar estas modalidades que, a veces, se establecen de un uso fraudulento", ha afirmado.

Los socialistas también pedirán que la Diputación se integre entre las administraciones que actúan para "impulsar la construcción y la promoción de vivienda pública y protegida, movilizar suelo de titularidad pública, rehabilitar vivienda y facilitar el acceso a alquileres".

Asimismo, el grupo socialista llevará al pleno de la Diputación de este miércoles una moción de carácter urgente con diez acuerdos relativa al modelo de gestión en el entorno del Torcal del Parque Natural de Antequera.

El portavoz socialista, Josele González, ha pedido a la Junta de Andalucía "mayor transparencia y conocer más acerca de la concesión pública que lleva una aportación económica de casi tres millones de euros para la explotación de este espacio".

La moción insta a la Junta a aclarar el modelo de gestión previsto para el entorno del Torcal, las actuaciones de mantenimiento que se llevarán a cabo y el destino de los casi tres millones de euros contemplados para la explotación del espacio durante los próximos cinco años.

Los socialistas han instado al Gobierno andaluz a "hacer de dominio público" el acuerdo para el proyecto del Torcal de Antequera, donde, según el diputado, "se pretende cobrar hasta cinco euros por aparcar", al mismo tiempo que "hacer una captación de agua que genera muchísima incertidumbre porque hay un acúifero cercano", al mismo tiempo que ha pedido los informes ambientales al respecto.

Asimismo, reclama que "se garantice que la gestión priorice la conservación y el valor patrimonial del paraje frente a criterios exclusivamente económicos, al tratarse de un espacio reconocido por la Unesco", ha concluido González.

Por su parte, Vox ha retirado la moción relativa a la devolución por parte del Ayuntamiento de Málaga de las multas impuestas por la Zona de bajas emisiones en la capital tras la sentencia del TSJA.

Moción que finalmente no se debatirá tras la confirmación este lunes por parte del Consistorio de que devolverá 1,38 millones en multas por la ZBE y suspenderá las no abonadas.

Sin embargo, el diputado por el grupo provincial Vox, Antonio Luna, ha declarado que "estaremos vigilantes para que el Ayuntamiento devuelva hasta el último euro de todas las multas cobradas a los malagueños y que lo haga a la mayor brevedad".

Por otro lado, Vox presentará una moción para instar a las administraciones a colaborar económicamente en la construcción del nuevo centro de día para personas con Alzheimer de la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer de Benalmádena (Málaga).

El proyecto comenzó hace cuatro años y contempla un calendario de ejecución dividido en distintas fases, mientras que Luna ha afeado a la Diputación que, "pese a haberse comprometido a financiar parte de las obras, todavía no haya hecho efectivas las cantidades anunciadas".

Según ha recordado Luna, "en marzo de 2022 la Diputación se comprometió a aportar 300.000 euros para la construcción de este centro. Posteriormente, sabemos que han comprometido otros 300.000 más. Pero el caso es que, a día de hoy, y esto es desde 2022, no se han hecho efectivas estas cantidades".

Por último, Con Málaga llevará al pleno dos mociones relativas a la vivienda. La primera de ellas plantea un decálogo de medidas para destinar recursos de la Diputación al parque de vivienda pública.

Entre las iniciativas figura reactivar la empresa pública provincial de vivienda y aprobar un Plan provincial de vivienda con un fondo inicial de 50 millones de euros para 2027.

El diputado del grupo Con Málaga, Juan Márquez, ha pedido recursos para construir vivienda pública en alquiler asequible, recuperar vivienda vacía, ayudar a los ayuntamientos y "evitar que los jóvenes malagueños tengan que abandonar sus municipios".

Asimismo, la confluencia de izquierdas presentará una moción realizada en conjunto con CCOO en apoyo a la huelga general de la vivienda convocada para el próximo 11 de noviembre.

"Compartimos las reivindicaciones del movimiento por la vivienda, porque no podemos aceptar que trabajar no garantice un techo ni que la especulación siga expulsando a la gente de sus casas", ha concluido Márquez.