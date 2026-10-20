Vox critica que la devolución de las multas de la ZBE "generará nuevos costes a los malagueños"

La portavoz adjunta del grupo municipal Vox Málaga, Yolanda Gómez, junto al portavoz, Antonio Alcázar, en una atención a medios. - VOX

MÁLAGA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Málaga ha exigido al equipo de Gobierno del Partido Popular que "proceda cuanto antes a devolver el dinero cobrado por las multas de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE)", tras el anuncio municipal de que se reintegrarán los importes correspondientes, al tiempo que ha criticado que la devolución de las multas "generará nuevos costes" a los malagueños.

La formación ha reclamado que el proceso se realice de "forma ágil, sin imponer trámites innecesarios a los afectados", y que se expliquen "los costes que esta situación supondrá para las arcas públicas".

La portavoz adjunta del grupo municipal Vox Málaga, Yolanda Gómez, ha recordado que desde la formación "llevan meses advirtiendo al PP de las consecuencias que podía tener mantener las sanciones" y ha criticado que el equipo de gobierno "no atendiera sus reclamaciones".

"Desde Vox advertimos al Partido Popular de que debía actuar con prudencia y dejar de multar, porque después tendría que devolver ese dinero. Sin embargo, siguieron adelante hasta acumular cerca de 50.000 expedientes sancionadores y cobrar alrededor de 1,38 millones de euros", ha manifestado Gómez.

De igual modo, ha defendido que los afectados "no deben verse obligados a presentar reclamaciones individuales ni a dedicar más tiempo a recuperar unas cantidades" que el Ayuntamiento ha anunciado que devolverá.

"Mientras el Partido Popular seguía dando bandazos, nosotros ya habíamos preparado una moción para exigir que el dinero se devolviera directamente, sin obligar a los ciudadanos a reclamar ni a perder más tiempo por los errores del Ayuntamiento", ha afirmado.

En este sentido, Vox ha pedido que el Consistorio concrete los plazos de devolución y garantice que los reintegros se tramiten con la mayor rapidez posible, incluidos los intereses que legalmente correspondan.

Al respecto, Gómez ha avisado de que "la gestión de las devoluciones puede generar nuevos gastos municipales, derivados de la revisión de los expedientes, la tramitación administrativa, la dedicación de personal y el abono de los posibles intereses".

"El problema es que la falta de previsión del Partido Popular nos va a costar todavía más dinero a todos los malagueños. Ahora hay que revisar miles de multas, organizar las devoluciones y dedicar recursos municipales a corregir una situación que se podría haber evitado si hubieran escuchado nuestras advertencias", ha señalado.

También la representante de Vox ha cuestionado que los ciudadanos "puedan acabar asumiendo, a través de sus impuestos, el coste administrativo de corregir las consecuencias de unas sanciones cuya devolución ha anunciado el Ayuntamiento".

"Primero se multa a los ciudadanos y después son esos mismos ciudadanos los que tienen que pagar, con sus impuestos, el coste de arreglar este problema. Queremos saber cuánto va a costar todo este proceso y por qué no se actuó antes para evitarlo", ha añadido.

Por otro lado, Vox también ha puesto el foco en el volumen de sanciones tramitadas en Málaga y ha cuestionado "la necesidad de alcanzar esa cifra en un contexto en el que el propio alcalde y su concejala de Movilidad han reconocido que no existe un problema grave de contaminación en la ciudad".

"Nos preguntamos si era realmente necesario llegar a semejante cantidad de multas ¿Se trataba de mejorar el aire que respiramos o de hacer caja con los conductores?", ha planteado Gómez.

Además, ha defendido que la política municipal de movilidad "debe estar orientada a resolver los problemas de los malagueños y no generar perjuicios económicos a los conductores" y ha reivindicado la posición de Vox contra la ZBE: "Vox ha contribuido a que los ciudadanos puedan circular con mayor libertad", ha apostillado.

Por último, el grupo municipal Vox reclama al equipo de Gobierno que "cumpla el anuncio de devolución, informe con transparencia sobre el procedimiento y los plazos previstos y detalle el impacto económico que tendrá para el Ayuntamiento".

"Lo que exigimos es que se devuelva cuanto antes el dinero que corresponda, con los intereses cuando procedan, y que no se obligue a los ciudadanos a dar más vueltas para recuperar lo que es suyo. Y, sobre todo, que el Partido Popular explique cuánto va a costar a los malagueños corregir una situación que podría haberse evitado", ha concluido Gómez.