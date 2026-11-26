Imagen de la número dos de Vox por Málaga al Congreso de los Diputados, Patricia Rueda, en una atención a los medios. - VOX MÁLAGA

MÁLAGA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La número dos de Vox por Málaga al Congreso de los Diputados, Patricia Rueda, ha criticado este jueves el "deterioro" de la asistencia sanitaria pública "por culpa" de las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez, por lo que ha propuesto un plan nacional para reducir las listas de espera en la provincia.

Patricia Rueda, que se ha reunido con el Colegio de Médicos de Málaga, ha asegurado que la sanidad pública "es uno de los servicios públicos más degradados por las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez", según ha recogido la formación en una nota.

Además, Rueda ha recriminado la política del Ministerio de Sanidad en materia de homologación de títulos de médicos extracomunitarios y el cupo del 10% para aspirantes extracomunitarios en la próxima convocatoria del MIR, lo que es "muy injusto para los médicos malagueños y para los médicos españoles".

La candidata malagueña de Vox también se ha referido a la necesidad de acabar con el turismo sanitario y de "impedir que la inmigración ilegal colapse los recursos del sistema público de salud", reclamando que los hospitales y los centros de salud "no sean los de toda África y del mundo entero, porque no hay recursos".

"El próximo 29 de noviembre votamos si queremos una sanidad que es una ruleta rusa en función de quién te asiste o si queremos una sanidad que garantice la vida gracias a profesionales cualificados como son profesionales malagueños y españoles", ha afirmado la candidata.

Asimismo, Rueda ha expuesto las medidas de Vox en materia sanitaria, destacando la implantación de una tarjeta sanitaria única que permita acceder al historial clínico de los pacientes desde cualquier punto del territorio nacional, así como la puesta en marcha de un plan nacional de reducción de las listas de espera.

Según ha detallado, Vox también propone reforzar la Atención Primaria y la Pediatría; e implementar medidas que "garanticen unas condiciones laborales dignas para los profesionales sanitarios, como son el reconocimiento de guardias y turnos, la conciliación efectiva y una carrera profesional basada en la formación, la experiencia y los méritos".