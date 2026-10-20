Vox vuelve a reclamar un plan de saneamiento integral de la Costa del Sol

En Fuengirola, el presidente de Vox Málaga, Antonio Sevilla, y el concejal del grupo municipal de Vox Fuengirola, Pedro Domínguez - VOX

FUENGIROLA (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox Málaga y parlamentario andaluz, Antonio Sevilla, y el concejal del grupo municipal Vox en la localidad malagueña de Fuengirola, Pedro Domínguez, han advertido de "los últimos vertidos de aguas fecales registrados en el municipio" tras las lluvias y han exigido a las administraciones competentes que "adopten medidas urgentes para evitar que estos episodios continúen repitiéndose y afectando a las playas, los vecinos y la imagen turística de la Costa del Sol".

Sevilla ha recordado que Vox lleva meses alertando del "deterioro de las infraestructuras de saneamiento de la provincia" y que el pasado mes de agosto ya reclamó "la puesta en marcha de un plan de saneamiento integral de la Costa del Sol ante el incremento de vertidos en sus playas".

"Este nuevo vertido de aguas fecales, esta vez en Fuengirola, demuestra que las administraciones siguen ignorando un problema que, además de suponer un riesgo para la salud de los fuengiroleños y de todos los malagueños, daña la imagen turística del municipio y de la Costa del Sol", ha criticado.

Ante ello, el también parlamentario andaluz ha insistido en "la necesidad de abordar el problema mediante una planificación que permita modernizar las infraestructuras y prevenir nuevos episodios de contaminación".

En concreto, ha explicado que el plan propuesto por Vox contempla una auditoría completa de la red de saneamiento para identificar colectores obsoletos, fugas y puntos habituales de desbordamiento; un calendario plurianual de renovación de colectores; la separación de las redes de aguas pluviales y fecales; la construcción y ampliación de tanques de tormenta, estaciones de bombeo y sistemas de retención; y la monitorización durante las 24 horas de bombeos, colectores y aliviaderos.

Sevilla ha reclamado que "los ayuntamientos de la Costa del Sol y las distintas empresas responsables del saneamiento, como Acosol, deben invertir en toda la cadena para evitar el colapso de los aliviaderos y que los vertidos acaben en el mar, como ya ha ocurrido en Marbella, Málaga capital, Benalmádena y ahora también en Fuengirola".

Por su parte, el concejal de Vox en Fuengirola ha trasladado la preocupación de los vecinos ante unos episodios que se repiten con la llegada de las primeras precipitaciones.

Ha recordado que, hace apenas unos días, las lluvias provocaron la inundación del tramo final del paseo marítimo de Carvajal y que, posteriormente, "los vecinos difundieron imágenes de un pozo de registro de la red de saneamiento del que emanaban aguas residuales y residuos que terminaban depositándose sobre la arena de la playa, generando malos olores y molestias".

A su juicio, "esta situación no puede normalizarse, y mucho menos en un municipio como Fuengirola, que es un referente turístico de la Costa del Sol. No podemos permitir que el Ayuntamiento traslade a los vecinos que estos episodios son inevitables cada vez que llueve".

En este punto, ha rechazado que la responsabilidad se atribuya "únicamente al comportamiento de los ciudadanos y a los residuos que terminan en la red de alcantarillado".

Al respecto, el edil de Vox ha señalado al Ayuntamiento "como parte del problema", al ser "responsable del mantenimiento y conservación de la red municipal de alcantarillado" mientras que Acosol "debe garantizar el adecuado funcionamiento y mantenimiento de las infraestructuras de saneamiento que gestiona. Ambos tienen que trabajar de la mano para ofrecer una solución definitiva", ha concluido.