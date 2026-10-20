Yunquera (Málaga) se prepara para celebrar su XVI Feria del Vino y la Castaña este fin de semana

El diputado provincial José Santaolalla junto al alcalde de la localidad malagueña de Yunquera, José María Rodríguez
El diputado provincial José Santaolalla junto al alcalde de la localidad malagueña de Yunquera, José María Rodríguez - DIPUTACIÓN
Europa Press Andalucía
Publicado: martes, 20 octubre 2026 14:10
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MÁLAGA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El municipio malagueño de Yunquera se prepara para celebrar este fin de semana, el día 24 y 25, una nueva edición de su Feria del Vino y la Castaña, fiesta declarada de Singularidad Turística por la Diputación de Málaga, que pone en valor los productos, las tradiciones y la riqueza cultural y natural de la Sierra de las Nieves.

Así lo ha dado a conocer el diputado provincial José Santaolalla junto al alcalde de la localidad, José María Rodríguez, durante la presentación de esta festividad que poner en valor los productos, las tradiciones y la riqueza cultural y natural de la Sierra de las Nieves, según ha destacado el diputado.

Esta Fiesta Singular rinde homenaje al vino mosto y la castaña, dos productos estrechamente vinculados a la identidad y al paisaje del municipio.

Durante el fin de semana, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una programación que combina gastronomía, música, cultura popular y actividades para descubrir el entorno local, además de una zona artesanal y comercial.

PROGRAMACIÓN

Así, el sábado 24 de octubre comenzará con rutas paisajísticas por los castañares y viñedos de Yunquera, así como una visita guiada por el casco histórico.

Tras la inauguración oficial se celebrará el pasacalles de la Banda Municipal de Música y las actuaciones de Jesús González, El Callejón, el Grupo de Baile Flamenco de Inma Serrano, Iván Zea, Mrs Proper y Milindri. La gastronomía tendrá también su protagonismo con la degustación de chicharrones, aceitunas y vino mosto, así como buñuelos con chocolate.

Por otro lado, el domingo 25 se celebrará el espectáculo ecuestre Ronda a Caballo, a cargo de David Chaves con la colaboración de Pilar Ortiz, y la tradicional pisá de la uva, amenizada por la Panda de Verdiales.

Los asistentes podrán degustar gratuitamente vino mosto yunquerano y malcocinao, uno de los platos más representativos de la cocina local. La música continuará con las actuaciones de Long Play y la Orquesta Arrayán.

La Feria del Vino y la Castaña es una oportunidad para disfrutar de Yunquera en una época especialmente representativa de su paisaje, conocer sus tradiciones y degustar los productos que forman parte de su identidad. Asimismo, contribuye a impulsar la actividad económica local y a reforzar la proyección turística del municipio.

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