Yunquera (Málaga) se prepara para celebrar su XVI Feria del Vino y la Castaña este fin de semana

El diputado provincial José Santaolalla junto al alcalde de la localidad malagueña de Yunquera, José María Rodríguez - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El municipio malagueño de Yunquera se prepara para celebrar este fin de semana, el día 24 y 25, una nueva edición de su Feria del Vino y la Castaña, fiesta declarada de Singularidad Turística por la Diputación de Málaga, que pone en valor los productos, las tradiciones y la riqueza cultural y natural de la Sierra de las Nieves.

Así lo ha dado a conocer el diputado provincial José Santaolalla junto al alcalde de la localidad, José María Rodríguez, durante la presentación de esta festividad que poner en valor los productos, las tradiciones y la riqueza cultural y natural de la Sierra de las Nieves, según ha destacado el diputado.

Esta Fiesta Singular rinde homenaje al vino mosto y la castaña, dos productos estrechamente vinculados a la identidad y al paisaje del municipio.

Durante el fin de semana, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una programación que combina gastronomía, música, cultura popular y actividades para descubrir el entorno local, además de una zona artesanal y comercial.

PROGRAMACIÓN

Así, el sábado 24 de octubre comenzará con rutas paisajísticas por los castañares y viñedos de Yunquera, así como una visita guiada por el casco histórico.

Tras la inauguración oficial se celebrará el pasacalles de la Banda Municipal de Música y las actuaciones de Jesús González, El Callejón, el Grupo de Baile Flamenco de Inma Serrano, Iván Zea, Mrs Proper y Milindri. La gastronomía tendrá también su protagonismo con la degustación de chicharrones, aceitunas y vino mosto, así como buñuelos con chocolate.

Por otro lado, el domingo 25 se celebrará el espectáculo ecuestre Ronda a Caballo, a cargo de David Chaves con la colaboración de Pilar Ortiz, y la tradicional pisá de la uva, amenizada por la Panda de Verdiales.

Los asistentes podrán degustar gratuitamente vino mosto yunquerano y malcocinao, uno de los platos más representativos de la cocina local. La música continuará con las actuaciones de Long Play y la Orquesta Arrayán.

La Feria del Vino y la Castaña es una oportunidad para disfrutar de Yunquera en una época especialmente representativa de su paisaje, conocer sus tradiciones y degustar los productos que forman parte de su identidad. Asimismo, contribuye a impulsar la actividad económica local y a reforzar la proyección turística del municipio.