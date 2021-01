Alumnado de siete institutos jiennenses participa en el concurso de cortos del proyecto europeo 'Recognize and Change'

Entrega de premios del concurso de cortos del proyecto 'Recognize and Change'.

Entrega de premios del concurso de cortos del proyecto 'Recognize and Change'. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Siete institutos de enseñanza Secundaria de la provincia de Jaén han participado durante 2020 en el proyecto europeo de sensibilización y lucha contra la discriminación 'Recognize and Change' (Reconoce y Cambia), del que forma parte la Diputación.

Esta tercera edición con la colaboración de la Administración provincial ha culminado con un concurso de cortometrajes sobre violencia de género y discriminación, cuyos premios ha entregado la diputada de Juventud, Pilar Lara, en un acto celebrado este miércoles.

"Hoy premiamos la excelencia y el compromiso joven mediante este certamen enmarcado dentro del proyecto Recognize and Change, que tiene como objetivo promover entre la población más joven una cultura contra la violencia y la discriminación en todas sus manifestaciones, con especial atención al género y las diferencias culturales", ha explicado.

En concreto, se han implicado en esta iniciativa los IES La Pandera, de los Villares; Virgen del Carmen y Las Fuentezuelas, de Jaén; Salvador Serrano, de Alcaudete; Gamonares, de Lopera; Fernando III, de Martos, y Martín Alhaja, de La Carolina.

"Comprende distintas actividades a lo largo del curso y que han ido desde la formación residencial de los 'young educator' a los que hemos formado para que trabajaran con los jóvenes, hasta la dinamización de talleres en clases o el acompañamiento a estudiantes donde se ha detectado violencia de género", ha comentado Lara.

Todo ello, según ha añadido, ha servido para que los jóvenes "tengan un rol principal y activo en el desarrollo de su formación, no solo académica, sino también en la socialización que tiene lugar a estas edades".

En el concurso de cortometrajes se seleccionaron seis trabajos y han sido galardonados, mediante el voto del público y del jurado, tres cortos presentados por el IES Las Fuentezuelas, de Jaén. El primer premio ha sido para el corto 'Stereotypes', el segundo lo ha conseguido el titulado 'Liht up whit your help' y el tercero ha recaído en el cortometraje 'Iguality'.

Los premios han consistido en una tarjeta regalo por valor de 1.500 euros, 1.000 euros y 500 euros, respectivamente, para la clase del equipo que ha realizado el cortometraje, canjeable por material educativo, electrónico o deportivo por parte del centro educativo. Los cortos se podrán visualizar a través de los perfiles de Jaenícolas en las redes sociales.

CREATIVIDAD

La diputada de Juventud ha resaltado que "este tipo de convocatorias, además de ahondar en la sensibilización joven sobre aspectos como la violencia de género y la discriminación, han servido para visualizar la creatividad y las ganas de inventar".

En el mismo sentido se ha expresado el director del IES Las Fuentezuelas, José Manuel Espinosa, para el que "este tipo de proyectos de carácter transversal que impregnan de una manera u otra a muchas de las asignaturas". "Tienen la ventaja de que permiten aplicar los conocimientos adquiridos para mejorar nuestro entorno, nuestra sociedad, para mejorarnos como personas y ciudadanos. Esa es la bondad de iniciativas como Recognize and Change", ha valorado.

El proyecto Recognize and Change (R&C) pretende producir un efecto de reacción en cadena a favor de los cambios hacia relaciones positivas, libres de discriminación y violencia, tomando como protagonistas a chicos y chicas entre 11 y 29 años. Con esta iniciativa se busca que los jóvenes sean agentes clave en la sensibilización de sus iguales, comunidad educativa y familias, hombres y mujeres en la toma de decisiones políticas, la administración y la ciudadanía en general.

Este programa tiene carácter europeo y cuenta con 14 instituciones socias de nueve países distintos, lo que hace de él un instrumento apto para la puesta en común de estrategias, programas y cooperación global que ha estado centrada durante 2020 en la detección y erradicación de la violencia de género.