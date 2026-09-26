Latorre destaca la importancia de la actividad cinegética en conservación de entornos naturales y fauna

El presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, ha puesto de relieve la importancia de la actividad cinegética en la conservación de los entornos naturales y de su fauna - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, ha puesto de relieve la importancia de la actividad cinegética en la conservación de los entornos naturales y de su fauna, así como el impacto de la caza en la economía, el turismo y la generación de empleo en nuestra provincia, especialmente en el medio rural.

Así lo ha destacado durante su intervención en la clausura del Consejo Provincial Federativo de Caza que se ha llevado a cabo en el marco de la celebración de las ferias Ibercaza y Tierra Adentro, que se desarrollan hasta mañana domingo en el Palacio Provincial de Ferias y Congresos de Jaén (Ifeja), según se recoge en una nota.

"Jaén es un paraíso para la práctica de la caza, ya que tenemos una extensa superficie de espacios naturales, más de 800 cotos de caza, 170 sociedades de caza en nuestro territorio y hay 15.000 personas federadas", ha señalado, para subrayar que estas "cifras tienen un impacto directo e indirecto muy relevante para nuestro territorio a nivel económico y de generación de empleo, también a nivel social y turístico, siendo una práctica y una afición con especial incidencia en nuestro medio rural".

Según ha apuntado, "sobre todo, es necesario remarcar y poner en valor el papel de la actividad cinegética en la conservación de nuestros entornos naturales y de su fauna, un papel que destacáis desde vuestra entidad, en la que permanentemente defendéis la importancia de la caza social, deportiva y sostenible para el territorio".

Asimismo, el presidente de la Diputación ha agradecido a la delegación jiennense de la Federación Andaluza de Caza la celebración de este consejo provincial en el marco de Ibercaza. "Esto viene a refrendar la importancia de esta feria tanto para empresas como para entidades y profesionales ligados a la caza, así como para los aficionados a este deporte, además de que pone de manifiesto el apoyo permanente por parte de esta delegación y de su federación andaluza a la organización de Ibercaza, sin cuya cooperación sería difícil realizar esta muestra", ha destacado.

También durante su intervención, Latorre ha recordado el apoyo de la administración provincial jiennense a la actividad cinegética, a través de la organización de Ibercaza, la financiación de la sede actual de la delegación jiennense de la Federación Andaluza de Caza o la colaboración en distintas actividades, entre otras líneas de acción. "Tenéis el compromiso de la Diputación de Jaén con el sector y con una actividad que es fundamental para la sostenibilidad de nuestro territorio", ha señalado.

En el marco de este Consejo Provincial Federativo de Caza, en el que se han expuesto las cuentas de la delegación jiennense y se han presentado distintos informes, se ha hecho entrega de un reconocimiento al diputado provincial Paco Reyes por su apoyo al sector.