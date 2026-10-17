El programa 'Poesía en tu librería' desarrolla este otoño seis encuentros poéticos sobre Miguel Hernández en Jaén

Encuentro del programa 'Poesía en tu librería' en Jaén. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha señalado que tres escritoras y dos escritores ofrecerán este otoño en la provincia seis recitales poéticos y diálogos entre ellos y con los lectores, en los que abordarán sus obras recientemente publicadas y nuevos enfoques sobre la vida y obra de Miguel Hernández, en el marco del programa 'Poesía en tu librería' que promueven la Diputación y la Fundación Legado Literario Miguel Hernández.

Según ha indicado la institución provincial, el objetivo es "poner en contacto directo a los lectores con los autores y, de paso, apoyar a las librerías de la provincia", según ha remarcado la vicepresidenta tercera y diputada de Cultura y Deportes, África Colomo.

En esta temporada participarán Marina Tapia, poeta de origen chileno y residente en Granada, que compagina su obra literaria con las artes plásticas y su actividad como titiritera, y tiene varios premios de poesía en su haber. También estará presente la maestra y escritora jiennense Rosario Sabariego, que acaba de publicar su poemario 'Cuando la nieve caiga'.

Por otro lado, la granadina Nieves Chillón, ganadora del Premio Andalucía de la Crítica y del Internacional de Poesía Margarita Hierro, entre otros, que será presentada por la escritora Macarena Aguilar, con la que hablará de poesía y Miguel Hernández. Asimismo, el poeta de Los Villares y catedrático de la Universidad de Granada Juan Carlos Abril, quien acaba de publicar su antología sobre el poeta de Orihuela 'Mis ojos y mis manos'.

Asimismo, participa el novelista gaditano José Antonio Lucero, quien tras una amplia labor documental ha publicado 'Tu risa me hace libre', novela en la que recrea la relación de Hernández y Josefina Manresa.

Colomo ha destacado que 'Poesía en tu librería' pone el foco "en autores de la provincia y del resto de Andalucía, y programa actividades en otoño y primavera".

Con el fin de ampliar su proyección, incluye también "encuentros con autores en las bibliotecas públicas y, como novedad, en los clubes de lectura y escritura, dada la pujanza que en poco tiempo ha adquirido este fenómeno sociocultural, muy arraigado en la provincia", ha apostillado la responsable cultural de la Diputación, quien agrega que "también introducirá enfoques distintos a la poesía, como es el caso de la novela sobre la vida en común de Miguel Hernández y la quesadeña Josefina Manresa".

El primer encuentro que contempla este programa será el próximo 24 de octubre, en la librería ubetense Libros Prohibidos, con Marina Tapia; le seguirá José Antonio Lucero el día 10 de noviembre en la Librería Metrópolis de Jaén, que dos días después también estará en el Museo Miguel Hernández-Josefina Manresa de Quesada; el 14 de noviembre será el turno de Nieves Chillón, en la librería Agente Secreto de Úbeda; el 18 de ese mes lo hará Rosario Sabariego en la librería Modo Avión de Jaén; y, por último, el 16 de diciembre cerrará este ciclo Juan Carlos Abril, en el Taller de lectura y escritura 'La silla de anea', en Martos.