Unas 3.000 personas en la IX edición del Festival de Sierra Nevada, que roza el lleno en ocupación hotelera

Publicado 26/08/2018 16:32:36 CET

GRANADA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival Sierra Nevada por lo Todo lo Alto clausuró este sábado su IX edición con cerca de 3.000 asistentes durante las dos jornadas de rock, naturaleza y familia que este fin de semana han vuelto a situar a la estación granadina como una de las citas musicales más diferentes de la oferta de ocio del verano en el Sur de España. El festival está promovido por Cetursa Sierra Nevada y patrocinado por Cervezas Alhambra.

En una nota, Cetursa señala que las múltiples opciones para disfrutar de la música pop rock en la alta montaña de Andalucía "han propiciado el mayor índice de ocupación hotelera del verano en Sierra Nevada, con casi lleno en los establecimientos abiertos durante la temporada estival".

Los talleres musicales dirigidos a los niños, en sus categorías guitarra, piano, batería e iniciación, propiciaron que el público del festival Por Todo lo Alto sea más familiar que en otras citas musicales de verano.

La jornada del viernes 18 arrancó con la frescura rock del grupo granadino 'The Fixed' que, a pesar de ser el grupo más joven de la noche, congregó a un buen número de asistentes a primera hora de la noche. Hacia las 22,30 horas subían al escenario uno de los grupos mejores acogidos este año por la prensa musical, el dúo indie rock 'Cala Vento', guitarra y batería, que nada más salir conquistaron al público con canciones como Isla desierta o Estoy enamorado de ti.

La tribu enmascarada con más ritmo llegó a las cumbres de la mano de 'Los Tiki Phantoms', "un cuarteto enmascarado que hizo entrar en calor rápido al público con su particular surf instrumental, auténtico y divertido". El cierre de la noche lo protagonizó el grupo más tejano de esta edición, 'Arizona Baby', una de las bandas de rock fronterizo más sólidas del panorama nacional. Los de Valladolid tocaron temas ya de sobra conocidos como The truth, Create your own God y The model.

La noche del sábado la inauguraron los alumnos de la escuela de rock granadina Gabba Hey que, a modo de trabajo de fin de curso, firmaron una completa actuación con versiones de clásicos del rock de todos los tiempos. Tras ellos, los granadinos 'Unsuspected' trajeron la calma a la plaza de Andalucía con ritmos electrónicos un halo de relax absoluto que romperían muy pronto los terceros en discordia, 'Biznaga'.

Los madrileños llegaron y arrasaron con su punk rock dinámica y sin descanso. El cierre del festival corrió a cargo de uno de los grandes del rock español Josele Santiago que deleitó a sus seguidores recorriendo su último trabajo Transilvania con canciones como Guardia civil y El bosque.