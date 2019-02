Uno de cada tres sanitarios andaluces ve más oportunidades laborales en el sector privado, según Adecco

Actualizado 07/02/2019 11:07:09 CET

El 37,2 por ciento de los profesionales de la sanidad en Andalucía cree que existen más oportunidades laborales en el sector privado que en el público, según un estudio de Modis Life Science para Adecco tras entrevistar a más de 3.100 sanitarios de la comunidad andaluza para conocer su visión sobre el sector y sus perspectivas de futuro.

En un comunicado, Adecco ha explicado que el último año el sector sanitario ha generado el 3,5 por ciento del total de ofertas de empleo en España y el volumen de ofertas publicadas en el sector ha crecido un 2,3 por ciento interanual según el Informe Infoempleo Adecco. Se trata, por tanto, de un sector en plena expansión que está inmerso en un proceso de evolución, fruto en parte del desarrollo tecnológico.

Por su parte, el director de Modis Life Science, Carlos Pérez, ha apuntado que "estamos ante un cambio total de modelos de servicio en entornos sanitarios motivado por diferentes aspectos, que hacen que se esté produciendo una transformación total del sector". Así, "la mayor esperanza de vida de cada uno de nosotros o el avance en I+D propiciarán que determinadas enfermedades se cronifiquen y esto requerirá unos servicios demandados por nuestros pacientes totalmente diferentes".

A todo ello, Pérez ha estimado que "el avance tecnológico nos hará entender la atención a los pacientes desde otro prisma y si añadimos a esto la escasez de profesionales con especialidad vía MIR, ya sea en términos absolutos o en distribución geográfica, nos plantea la necesidad de reformas estructurales que hagan viable nuestro modelo sanitario en el medio y largo plazo".

Por todo ello, el estudio de Modis recoge que el 90,7 por ciento de los encuestados andaluces cree que la sanidad es uno de los sectores con mayor expectativa de crecimiento en el futuro laboral, frente al 9,3 por ciento que no lo considera así.

Sin embargo, si se les pregunta dónde se ven en un futuro o dónde creen que tendrán mayores oportunidades laborales dentro del sector sanitario, hay mayor disparidad de opiniones. Solo el 23,2 por ciento piensa que es en el sector público donde podrán desarrollarse profesionalmente. La mayoría de ellos considera que es en el sector privado (37,2%) o en la combinación de ambos (39,5%) donde querrían desarrollar sus carreras profesionales por existir, según ellos, mayores posibilidades de crecimiento.

A juicio del director de Modis Life Science, el éxito reside en la combinación de sector público y sector privado, no solo por las posibilidades de desarrollo de los profesionales, "sino para lograr un sistema sanitario de calidad". En este sentido, asegura que "la necesidad de cobertura de servicios no es un tema baladí. La seriedad y gravedad de que determinados servicios no puedan ser cubiertos por los especialistas correspondientes ponen a nuestro sistema sanitario en desventaja y es necesario trabajar para garantizar una equidad entre la sanidad pública y la privada, sin cuya convivencia nuestro sistema sanitario tendría serias dificultades".

"Estas áreas incluyen desde la financiación, políticas retributivas acordes con las necesidades de los profesionales y de las empresas, cambios de modelo de servicio, adecuación de la formación técnica y competencial a las necesidades actuales y futuras del sector. Cuanto más tardemos todos los actores en afrontar estas discusiones y medidas, más disruptiva tendrá que ser la solución final", añade.

Al margen de todo ello, los profesionales andaluces creen que sería fuera de España donde tendrían mayores oportunidades laborales, tal y como ha manifestado el 74,4 por ciento de ellos. Además, no solo creen que en el extranjero tendrían más oportunidades de trabajo, sino también mejores. Preguntados por ello, el 77,9 por ciento cree que un trabajo fuera de España les depararía contratos de trabajo con mejores condiciones que las que se ofrecen a nivel nacional.

SISTEMA EDUCATIVO

Cerca de siete de cada diez profesionales sanitarios andaluces (68,6%) creen que el sistema educativo español "no está en sintonía" con las demandas del mercado, frente al 31,4 por ciento que opina que sí lo está.

Preguntados acerca de las salidas laborales de las diferentes ramas de la sanidad, el 37,2 por ciento de los profesionales andaluces encuestados señala Medicina como la carrera más solicitada en el mercado laboral. Le sigue Enfermería (25,5%). En menor medida, los profesionales sanitarios señalan las titulaciones de Odontología (12,7%) y Fisioterapia (11,6%) como las más demandadas por las empresas. Las menos demandadas son Podología (2,3%) y Farmacia (4,6%).

Igualmente, según el 94 por ciento de los encuestados andaluces creen que estudiar una especialidad es fundamental a la hora de posicionarse en el mercado de trabajo. De las diferentes modalidades, creen que serán las de Oncología (7%), Odontología (5,8%), Cirugía (5,8%) y Geriatría (5,8%) las más demandadas por las empresas en el futuro.

Por detrás de estas dos, los profesionales sanitarios señalan las especialidades de Medicina (4,6%), Enfermería (3,4%), Neurología (3,4%) y Radiología (3,4%). Más del dos por ciento de los encuestados ha indicado que Neurocirugía, Medicina de Familia, Psicología Quiropráctico y Urgencia serán las especialidades más solicitadas en los próximos años.

Asimismo, más de la mitad los profesionales sanitarios andaluces (54,6%) cree que únicamente con estudios sanitarios no se garantiza un futuro laboral. Quizá por ello consideran que los idiomas (48,8%) y la experiencia (39,5%) son los otros dos requisitos fundamentales para acceder a un empleo en el sector, por encima de otros factores como el desarrollo competencial (11,6%).

EL IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA

En la esta línea, los sanitarios encuestados han manifestado que el futuro laboral del sector está relacionado con el uso de la tecnología con fines sanitarios, tal y como afirma el 94,1 por ciento de los profesionales andaluces. Además, nueve de cada diez creen que el uso de nuevas tecnologías en el diagnóstico de los pacientes afectará positivamente, ya que mejorará el proceso de diagnóstico y el tratamiento de enfermedades.

Por su parte, el ocho por ciento considera que las nuevas tecnologías no podrán sustituir a un especialista y la experiencia que este tiene. Por último, solo el uno por ciento piensa que el uso de nuevas tecnologías en la sanidad impactará negativamente, ya que hará que desaparezcan puestos de trabajo.

Al respecto, los profesionales sanitarios andaluces no tienen muy claro si el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) provocaría un éxodo de profesionales a otros países. Una mitad cree que sí, pero el otro 50 por ciento opina lo contrario.

Además de las TIC, se les ha preguntado por la Investigación y el Desarrollo (I+D) y si se trata de una apuesta de futuro en el sector. El 88,3 por ciento está convencido de que es un elemento fundamental para el desarrollo del sector y el 11,6 por ciento, por el contrario, no cree que sea muy relevante.

Mayor consenso es el alcanzado cuando se les pregunta si en los próximos diez años se van a crear nuevos puestos de trabajo en el sector sanitario, a lo que 94 por ciento tiene claro que sí.