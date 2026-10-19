Un 38,8% de andaluces cree que Ceuta vivió una "invasión" tras la que la mayoría siente "preocupación" según el Centra

Archivo - Miembros de la Cruz Roja atienden a varios inmigrantes, en la playa del Trampolín, a 20 de agosto de 2026, en Ceuta (España). (Foto de archivo). - Marcos Moreno - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Casi un 40 por ciento de los andaluces --un 38,8%-- define lo ocurrido en Ceuta este pasado verano como una "invasión" que ha generado una situación por la que una mayoría de los ciudadanos de esta comunidad siente "preocupación", según se desprende de la nueva edición trimestral del Barómetro Andaluz que ha publicado este lunes, 19 de octubre, la Fundación Pública Centro de Estudios Andaluces (Centra), adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

Se trata de un barómetro realizado entre los pasados días 11 y 25 de septiembre de este año 2026 a una muestra de 3.600 personas residentes en Andalucía mayores de edad, y consultado por Europa Press, que en esta ocasión incluye entre los temas por los que se pregunta a los ciudadanos la reciente crisis vivida en Ceuta tras la llegada de decenas de miles de inmigrantes a la ciudad autónoma a finales del pasado mes de julio.

Partiendo de la base de que más de la mitad de los encuestados considera estar "informado" sobre la situación actual de Ceuta --un 32,8% dice que "mucho" y un 39,5% considera que "bastante"--, el sondeo pide a los encuestados que, "en una escala de cero a diez, donde cero significa 'Ninguna preocupación' y diez 'Máxima preocupación'", diga "hasta qué punto le preocupa actualmente la situación de Ceuta". A esa pregunta, la puntuación media es 8,26 puntos, una cifra cercana así a los 10 que supondrían "máxima preocupación", por la que se decanta el 37,7% de los encuestados.

A la pregunta de "qué medidas deberían adoptarse ante la situación de Ceuta", un 24,8% responde que "mayor firmeza diplomática con Marruecos", un 24,7% que "expulsar a todos los inmigrantes", y un 20,9% aboga por un "aumento de efectivos militares".

El barómetro también pregunta a cada encuestado "en qué medida le preocupa que la situación de Ceuta pueda repercutir en Andalucía", y a esa cuestión un 43,3% responde que "mucho", un 33,7% que "bastante", y un 5,7% que "nada".

Por otro lado, un 38,8% de los encuestados define lo ocurrido en la citada ciudad autónoma española como una "invasión", mientras que un 27,7% la considera un "ataque a la soberanía española", un 11,4% cree que ha sido una "crisis humanitaria", y un 9,1% que una "crisis migratoria".

EL ACCESO A LA VIVIENDA, PRINCIPAL PROBLEMA PARA LOS ENCUESTADOS

Por otra parte, el barómetro pregunta por los principales problemas que más preocupan a los ciudadanos, y al respecto el "acceso y el precio de la vivienda" encabezan los principales problemas tanto de España (27,5%) como de Andalucía (22,4%). También es la cuestión que más afecta personalmente a las personas encuestadas (30,8%).

En el conjunto de España, la insatisfacción con la política y la corrupción ocupan el segundo lugar (16,8%), seguidas del paro (8,9%) y la sanidad (5,6%). En Andalucía, el paro (13,8%) y la sanidad (12,9%) se sitúan en segundo y tercer lugar, respectivamente. La inmigración ilegal es mencionada por el 7,3% en cuarto lugar.

Y, a la pregunta de "qué partido político cree que puede dar una mejor respuesta a los problemas de Andalucía" señalados, el 23,2% responde que el PP, el 13,6% que el PSOE, y el 13,5% contesta que Vox.