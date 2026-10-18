El 86,6% de los animales de compañía en Córdoba, que aumenta un 4,3% su número de mascotas, son perros

Un perro y un gato de paseo. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Córdoba registra un total de 278.957 animales de compañía, el 86,6 de ellos perros, lo que supone un 4,34% más que en el pasado año 2025, cuando el dato era de 267.342. Asimismo, el número actual representa aproximadamente el 10,6% de la comunidad autónoma de Andalucía, que cuenta con más de 2,6 millones de mascotas.

Así se extrae de los datos del Registro Andaluz de Identificación Animal (RAIA), actualizados a fecha de 9 de octubre y facilitados desde la Junta de Andalucía a Europa Press, de donde se desprende, igualmente, que los perros son las mascotas favoritas de los cordobeses, pues se registran 241.554 ejemplares. Tras los canes, Córdoba registra 35.273 gatos y 1.807 hurones como animales de compañía, a los que se suman otras 323 mascotas de diversas especies.

En cuanto a los perros, cabe destacar que 5.331 ejemplares son de las razas catalogadas potencialmente peligrosas (PPP), entre los que se encuentran los perros Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Tosa Inu, Akita Inu y Doberman.

Los 278.957 animales de compañía registrados en la provincia de Córdoba en el presente año 2026 reflejan una tendencia al alza en los últimos cinco años, pues el pasado año los cordobeses tenían 267.342 mascotas, mientras que en los años 2024, 2023 y 2022 se registraron 253.477, 243.163 y 238.287 animales, respectivamente.

Igualmente, los datos del Registro Andaluz de Identificación Animal muestran que Córdoba es la cuarta provincia andaluza en número de animales de compañía pues, con 278.957 mascotas, se encuentra por detrás de Málaga (575.634), Sevilla (535.827) y Cádiz (384.660). Por el contrario, tienen menos animales que Córdoba las provincias de Granada (275.043), Jaén (207.563), Almería (204.021) y Huelva (173.189).

COLONIAS FELINAS

Por otra parte, cabe destacar que Córdoba es la provincia que cuenta con mayor cantidad de gatos totales en las colonias felinas, pues se registran un total de 9.140 ejemplares. Le siguen las provincias de Sevilla, con 5.275 gatos, y Málaga, con 4.561 felinos en sus colonias.

En lo que respecta al número de colonias, la provincia cordobesa se encuentra en tercera posición con un total de 805 colonias, situándose solo por detrás de Málaga (1.000) y Almería (820). Tras Córdoba están Sevilla (769), Granada (668), Cádiz (527), Huelva (278) y Jaén (216).

INSCRIPCIÓN EN RAIA

La inscripción de los animales en el Registro Andaluz de Identificación Animal (RAIA) constituye una obligación de los propietarios y permite establecer programas sanitarios preventivos o de urgencia ante enfermedades transmisibles al ser humano o a otros animales, su recuperación en caso de pérdida o robo, o intervención por maltrato.

Esto permite la localización de las mascotas por parte de sus propietarios en caso de pérdida o robo. El Registro incluye también información sobre enfermedades de tratamiento obligatorio para los animales de compañía, entre ellas la vacunación antirrábica, y una ficha clínica de las mascotas.