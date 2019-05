El 90% de autónomos han trabajado estando enfermos y el 28% trabaja más de 11 horas al día, según un informe de la CEA

Actualizado 06/05/2019 13:47:14 CET

El 90% de los autónomos en Andalucía han trabajado estando enfermos, un 73% no han dejado de trabajar ningún día del año, el 28% manifiesta que su jornada es de once horas o más diarias y el 72% trabaja nueve o más horas al día. Estas son algunas de las conclusiones que se extraen del Informe sobre la jornada laboral de las personas trabajadoras autónomas en Andalucía en 2018 elaborado por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).

Dicho informe ha sido presentado este lunes y en el acto han participado el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, el presidente de la Comisión de Emprendedores y Autónomos de CEA y secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, José Luis Perea, y la directora general de Trabajo Autónomo y Economía Soical, Susana Romero.

Así, Perea se ha referido al perfil de los autónomos, 523.599 a 1 de abril, de los que el 67% son autónomos propiamente dichos y "más de la mitad en Andalucía llevan más de cinco años al frente del negocio". Además, el 73% "no tiene asalariados, el 84% cotiza por la base mínima" y los sectores con mayor presencia "son servicios, agricultura, construcción e industria".

Según el informe, para el que se han realizado 480 cuestionarios 'on line' y por teléfono y con un nivel de confianza del 95%, en cuanto a la duración de la jornada laboral, el 26% manifiesta que es de diez horas diarias, mientras que para el 19% es de nueve horas y para el otro 19% es de ocho horas. Además, un 28% manifiesta que su jornada laboral es de once horas o más diarias y que el 72% están en nueve o más horas diarias, y la jornada habitual de un autónomo en Andalucía está entre un 52 y 62% de la media nacional.

Igualmente, el informe señala que "el 63% de los autónomos tiene que trabajar en su tiempo libre para cumplir con las exigencias de su trabajo", y respecto a las vacaciones, el 73% disfrutan de menos de 20 días de vacaciones anuales, mientras que aquellos que disfrutan más de los 30 días habituales en los trabajos por cuenta ajena asciende solo al 5% del total.

Sobre el número de días al año en que los autónomos han dejado de desempeñar su actividad por enfermedad, el resultado es que un 76% de los trabajadores no han dejado de trabajar ningún día del año, frente al 3% que no ha trabajado debido a enfermedad un periodo superior a los 15 días. Preguntados sobre si han trabajado algún día en los últimos doce meses estando enfermos, el 90% de ellos lo han confirmado, y el porcentaje aumenta hasta el 95% en el caso de las mujeres trabajadoras autónomas.

En relación a la conciliación entre la vida personal y familiar, el informe apunta que el 47% de autónomos se pronuncia afirmativamente, pero hay un 53% que no puede conciliar su trabajo con su vida personal. Asimismo, entre los principales factores que impiden la conciliación, están la no existencia de horarios, carga de trabajo, la presión de los clientes y la dificultada de obtener bonificaciones por parte de la Seguridad Social.

En cuanto a sectores, los autónomos que tienen una mayor jornada semanal media son los del sector turístico y de la hostelería (63,33 horas semanales) e industrial (65 horas semanales). Además, en Turismo y Hostelería y Salud/Farmacia, más del 35% de trabajadores autónomos realizan trabajo nocturno, y en los sectores Industrial y de Energía y Medio Ambiente, más del 60% disponen de menos de once horas de descanso continuado.

Susana Romero ha señalado que "el elevado nivel de desempleo en Andalucía requiere de medidas de carácter estructural" y que por parte de la Junta "existe un compromiso" con los autónomos que se está plasmando a través de diferentes medidas.

Así, ha asegurado que en pocos días se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la orden para la ampliación de la tarifa plana de 12 a 24 meses, que también contempla la ampliación de doce meses adicionales de la bonificación a nivel estatal para las mujeres que se reincorporen tras la baja maternal.

Romero ha añadido que también "se están estudiando medidas para quienes quieran ser padres" y que "se trabaja en medidas de acompañamiento para consolidar el autónomo, en la eliminación de trabas, en la formación y en la puesta en marcha del Consejo Andaluz del Trabajo Autónomo".

Desde ATA, Lorenzo Amor ha dicho que este informe pone de manifiesto que los autónomos andaluces "son muy machacones con su trabajo", porque aunque los datos "vienen a reflejar lo que suponíamos, llama poderosamente la atención que el 78% trabaja más de ocho horas al día y que uno de cada cinco trabaja los siete días a la semana", ha manifestado.

Además, Amor también ha hecho hincapié en que "el 76% no ha tenido ningún día de baja por enfermedad, algo que siempre hemos dicho, que los autónomos no tenemos derecho a ponernos malos, y que el 73% de los autónomos no coge ni un solo día de vacaciones".