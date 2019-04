Abascal propone la "ilegalización de los partidos separatistas" tras la "censura" de Junta Electoral Central

Publicado 17/04/2019 18:07:40 CET

GRANADA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha propuesto este miércoles la "ilegalización de los partidos separatistas" tras la "censura" que ha señalado que ha sufrido su formación por parte de la Junta Electoral Central (JEC) para no participar en los debates televisivos.

En un acto público con la cabeza de lista de la formación al Congreso por Granada, Macarena Olona, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada, el líder de Vox ha indicado que le es indiferente que los líderes de las formaciones políticas con representación en Cortes debatan en RTVE o "donde les dé la gana".

Para Abascal, ha quedado "demostrado quién manda en España desde hace décadas", los "separatistas", mientras que "la España viva tiene y tendrá todas las zancadillas".

En este contexto, "no sólo no vamos a debatir sino que vamos a poner sobre la mesa la ilegalización de los partidos separatistas" porque la ciudadanía no tiene "por qué pagar" a unos partidos, que ponen en riesgo, en opinión del líder de Vox, "la convivencia", la "herencia" de generaciones anteriores y el "futuro".

Según Abascal, la "censura" ha conllevado que "todos los debates que estaban prohibidos" estén ahora "encima de la mesa". Además, "nunca más un golpe separatista" se podrá llevar a cabo porque "millones de españoles" saldrían a la calle para defender a España.

El acto, en el que se ha entonado el himno de la Legión, ha reunido a unas dos mil personas, mientras que otros cientos se han quedado fuera. En el auditorio, Santiago Abascal ha defendido que no admitirá "lecciones" de un partido "socialista ni obrero ni español", en cuyo currículum en democracia ha incluido que "ha pactado con ETA". El PSOE, en este sentido, es su "enemigo" como los partidos separatistas, ha mantenido.

Por otro lado, ha pedido a la militancia que no confíe en "la derechita cobarde", cuyos dirigentes "han sido incapaces de hacer un cambio en España", ni en la "veleta naranja" que no se sabe, ha agregado, si pactará con el PP de Pablo Casado o el PSOE de Pedro Sánchez, pero no con él.