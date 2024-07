El actor Ken Appledorn sobre la "humanización" de los pacientes: "Es importante que los sanitarios trabajen la empatía"

CARMONA (SEVILLA), 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El actor estadounidense Ken Appledorn ha declarado que es muy importante que los profesionales de la salud "trabajen la empatía" con los pacientes y sus familias ya que para las personas que se encuentran en esas situaciones "lo más importante para ellas son los problemas por los que están pasando en ese momento".

Así lo ha manifestado en la última ponencia del curso de verano 'Humanizar la salud para mejorar la vida de las personas', en la que ha participado junto con el director del curso y médico especialista en Urología del Hospital de Valme, Juan Manuel Poyato Galán, y que ha terminado este miércoles en la sede de la Universidad Pablo de Olavide en Carmona (Sevilla).

El actor ha confesado que, en el periodo de la pandemia de la COVID-19, se planteó estudiar enfermería ya que en ese entonces no podía actuar, y que "si pudiera volver a elegir, además de dedicarme a la interpretación, también me formaría en esta materia".

Para él, todos los sanitarios son "intérpretes", ya que "siempre tienen que trabajar la empatía" de cara al paciente "aunque hayan tenido un mal día". "A pesar de que estén pasando por un momento personal difícil, eso el paciente no lo sabe, por lo que tienen que hacer el esfuerzo por ocultarlo, ya que para el paciente su problema es lo más importate de su vida", ha señalado.

Ha resaltado la importancia de que los médicos "expliquen bien" lo que le está ocurriendo al paciente o al familiar que lo acompaña para que no se sientan "ignorados o menosprecidos", y "que usen un lenguaje sencillo y no tan técnico", además de haber pedido que "no se molesten si le hacen alguna pregunta sobre el tratamiento o las decisiones que se han tomado". Esto lo ha ejemplificado mencionando el caso de su padre, en el que su médico fue "frío" con su familia y le hubiera gustado que fuera "más cercano". Aunque ha aclarado que "el personal del equipo médico hizo todo lo que pudo a nivel técnico" y que entiende que "hay sanitarios que se crean una barrera para poder sobrellevar la pérdida de algunos pacientes".

En esta línea del abordaje de los profesionales de una pérdida de algún familiar o de los últimos momentos de alguien, el director del curso ha insistido en la importancia del "acompañamiento" a los enfermos en ese tipo de situaciones en las que "ya no hay solución", pero que "la única salida que les queda es que les trates con cariño, humanidad y cercanía" y les profesen "calor humano" tanto a los pacientes como a sus allegados.

Poyato ha defendido que, para un sanitario, la muerte de un paciente "no debería de ser un fracaso", sino "no darles los cuidados adecuados ni la atención que merece". Ha reivindicado que, más que "morir dignamente", que también, un paciente tiene que "vivir dignamente" y que si una persona requiere de las atenciones de los profesionales sanitarios y estos se las dan, están ayudando a que vivan de forma digna y "haciendo bien su trabajo" acompañando al enfermo "durante el tiempo que haga falta".

Para terminar, el médico ha ofrecido una serie de recomendaciones para todos los sanitarios en cuestión de "humanizar" la salud de los pacientes, como "potenciar los valores que los hacen humanos" o "escuchar de forma activa a los pacientes y sus familias, fomentando la deliberación constructiva". "Es imprescindible que trabajemos a diario para formarnos en temas como el acompañamiento empático o la comunicación de malas decisiones", ha concluido.