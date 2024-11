El acusado de atropellar mortalmente a un anciano en Andújar (Jaén) pide declarar el último en el juicio

JAÉN 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El acusado de atropellar mortalmente con un tractor a un anciano de 85 años en Andújar (Jaén) ha pedido declarar el último en la primera jornada del juicio con jurado que desde este lunes se sigue en la Audiencia de Jaén.

Mientras que el Ministerio Fiscal no ejerce la acusación por entender que "no han podido determinarse la forma y circunstancias en que se produjeron las lesiones que determinaron la muerte" del anciano, la acusación particular, que representa a la viuda y a los cinco hijos del fallecido, reclama inicialmente que se le condene como autor de un delito de asesinato por el que le reclama 25 años de prisión.

Por su parte, la defensa aboga por la libre absolución por considerar que no se puede mantener una acusación "basada en suposiciones, conjeturas y sospechas".

Para Fiscalía no hay prueba de cargo para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado y por eso ha indicado al jurado que se no puede condenar basándose en que "posiblemente lo hiciera" o porque "cabe la posibilidad de que lo hiciera".

En este sentido, la representante del Ministerio Público se ha dirigido a las siete mujeres y dos hombres que conforman el jurado para indicarles que en caso de duda tienen que fallar siempre a favor del acusado.

Desde la acusación particular se sostiene que su acusación la basan en el "gran" trabajo realizado por la Policía Judicial de la Guardia Civil, que incluyó la recopilación de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad próximas al lugar donde tuvo lugar el atropello y que han llevando a sentar en el banquillo al acusado, un hombre de 40 años.

Para la abogada de la familia de la víctima, el acusado "deliberadamente asesinó" al acusado por las enemistades que mantenían las familias. La acusación sostiene que en el transcurso del juicio podrán exponer toda las pruebas que hay contra el acusado y ha pedido al jurado que no permitan que "este asesinato quede impune".

En la primera jornada ha declarado el hijo del fallecido, la persona a la que su padre llamó con el móvil desde el lugar del suceso para decirle que le había dado "un golpe un tractor".

Los hechos se remontan al 18 de abril de 2020 cuando sobre las 7,37 horas fue descubierto el cuerpo de este anciano, de 85 años, en las inmediaciones de una casa de campo de su propiedad situada en un camino conocido como Vereda del Medio, a las afueras de la localidad de Andújar.

El anciano pudo ser trasladado con vida hasta el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar pero falleció al día siguiente "como consecuencia de lesiones compatibles con atropello" que presentaba.

El hijo del fallecido ha manifestado que lo único que quiere su familia es que se esclarezca lo ocurrido y que la persona que sea responsable de la muerte de su hijo "lo pague".

El juicio proseguirá ya este martes con declaraciones de testigos.