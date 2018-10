Adelante Andalucía lamenta las “excusas electorales” del Gobierno con las zonas afectadas por las lluvias

Publicado 29/10/2018 12:02:27 CET

SEVILLA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El responsable de la campaña de Adelante Andalucía Pablo Pérez Ganfornina ha lamentado las "excusas electorales" del Gobierno del PSOE con el área afectada por las lluvias de hace dos semanas, que afectaron principalmente a las provincias de Málaga y Sevilla, y ha pedido que se declaren ya como zona catastrófica. "Lamentamos que no se solidaricen con los pueblos que han sufrido las lluvias, no puede haber excusas electorales", ha añadido.

Pérez Ganfornina ha manifestado que el hecho de que el Ejecutivo no haya declarado ya como zonas catastróficas los territorios afectados pone de manifiesto que el PSOE "ya no da seguridad a los andaluces" ni con Pedro Sánchez en la Moncloa ni con Susana Díaz en la Junta. "Nos encontramos en una situación de catástrofe natural que no tiene una respuesta a la altura por parte de las instituciones", ha sentenciado.

El responsable de la campaña ha asegurado que desconoce los "cálculos electorales" que está haciendo el PSOE de cara a los próximos comicios del 2 de diciembre ni por qué acudió el Consejo de Ministros "a dos manos" a Sevilla para después quedarse en "pedir tranquilidad" a los ciudadanos que han sufrido las fuertes lluvias.

"¿Cómo tiene Susana Díaz la poca vergüenza de pedir tranquilidad a los que han perdido todo?", se ha preguntado Pérez Ganfornina, quien ha exigido la declaración de la zona catastrófica porque, sino lo hace, será Adelante Andalucía quien "asuma esa responsabilidad" cuando pasen las elecciones porque quiere ser "la alternativa y la herramienta útil para cambiar la situación".

Con todo, ha recordado que tanto Podemos como Izquierda Unida ya venían diciendo que el PSOE "no daba seguridad en sanidad porque no le duelen las listas de espera ni en educación porque no le importa el frío ni el calor en las aulas y la incertidumbre de los opositores. "La necesidad de la declaración de zona catastrófica debe llegar ya y no atender a ningún cálculo electoral, Andalucía necesita seguridad", ha remachado.