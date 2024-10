Adelante Andalucía pide un abordaje "sensible y responsable" de la DANA priorizando "vidas" ante "beneficios económicos"

SEVILLA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha reclamado este jueves un abordaje "sensible" a la vez que "responsable" por parte de las administraciones en relación a la DANA que ha afectado a varias comunidades autónomas, incluida la andaluza, partiendo de la premisa de que "las vidas están por encima de los beneficios económicos".

Es el "mensaje fundamental" que ha querido lanzar el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una rueda de prensa en Sevilla que ha iniciado enviando palabras de afecto "para las víctimas" del temporal y sus familiares, allegados y amigos.

Dicho esto, el representante de Adelante ha incidido en proclamar que "hay cosas más importantes que los beneficios económicos", así como ha defendido que en esta situación de crisis "hay que huir del oportunismo, del politiqueo, del partidismo tonto, de los dimes y diretes", y hay que pedir "seriedad, rigurosidad", y que el abordaje de la misma "sea muy sensible a la vez que muy responsable", lo que "nos obliga a las fuerzas políticas a decir nuestra opinión", según ha agregado.

En esa línea, ha avisado de que desde Adelante van a "arrimar el hombro con quien haga falta", pero también van a "hablar muy claro", desde la premisa de que "es el momento de dar una explicación a la ciudadanía, de dar una visión de lo que está pasando y de poder explicar, hacer pedagogía de por qué estamos viviendo esta situación", por lo que no creen que haya que estar "tres días en silencio" coincidiendo con el luto nacional decretado por el Gobierno.

José Ignacio García ha señalado que "por supuesto que la DANA no es culpa de nadie", y es "una catástrofe natural", pero "la gestión y la previsión que se haga sí tiene responsabilidad", según ha remarcado antes de aseverar que esta situación "sucede en un mundo que está gobernado por la idea de que los beneficios económicos tienen que estar por encima de cualquier cosa, que todo se supedita a los beneficios económicos, a la producción, a convertirnos en productores constantes".

Frente a esa idea, ha contrapuesto la de que "las vidas humanas están por encima de los beneficios económicos", y en esa línea ha criticado las "imágenes lamentables" que se han visto en este contexto de "empresas que han mantenido a sus trabajadores trabajando en medio de una inundación", y ha emplazado a "estar vigilantes ante cualquier abuso patronal" y a "denunciarlos".

SEÑALAR A LOS "NEGACIONISTAS"

José Ignacio García también ha llamado a señalar "a los negacionistas", a quienes "durante años llevan diciendo que no existe crisis climática, que no hay cambio climático, que no hay que atender a los científicos, a los movimientos sociales y ecologistas que llevan años" advirtiendo de ese cambio, y ha sostenido en esa línea que "esos gobernantes que han ignorado la crisis climática son responsables de esta situación".

El portavoz de Adelante ha considerado que "es el momento de prepararnos para una salida social a la crisis climática", para una "salida ecosocial", y hay que prepararse "para riadas, para la sequía, para los incendios", algo que pasa también, según ha abundado, por "cuidar a los trabajadores que nos salvan de esas situaciones".

De igual modo, el portavoz de Adelante ha reivindicado los servicios públicos, como la Policía, los Bomberos o la Unidad Militar de Emergencias (UME), que "son los nos salvan cuando las cosas vienen mal dadas, cuando llega una riada, una DANA, un incendio, una sequía", y que "se pagan con los impuestos", según ha remarcado.

José Ignacio García ha finalizado insistiendo en defender que "la salida a la crisis climática tiene que ser ecosocial, tiene que contar con el pueblo, con la gente trabajadora, poner las vidas de la gente en el centro, y además tiene que hacerse con una perspectiva andalucista, porque sólo" con ella "vamos a poder salir de esta situación", según ha defendido para apostillar a continuación que "el Gobierno andaluz hace justamente lo contrario, privatizar los servicios públicos, eliminar impuestos a los más ricos para que no se puedan pagar esos servicios, y favorecer la explotación laboral que hace que tantos trabajadores estén teniendo que trabajar en plena catástrofe", según ha concluido reprochando José Ignacio García.