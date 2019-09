Adelante Andalucía pide una mayoría "más amplia" en torno a Unidas Podemos en noviembre que deje sin "excusas" a Sánchez

Publicado 18/09/2019 9:21:23 CET

SEVILLA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, ha calificado como un "fracaso colectivo y una decepción muy grande" la previsible repetición de las elecciones generales el próximo 10 de noviembre, en las que ha apostado por consolidar "una mayoría más amplia en torno a Unidas Podemos (UP) que garantice que en el futuro Pedro Sánchez no pone excusas" para un gobierno progresista con la participación de la formación morada.

En declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, Nieto ha asegurado que la repetición electoral es un "fracaso colectivo y una decepción muy grande para millones de personas que en abril consideraron con ilusión la posibilidad de abrir paso a un gobierno progresista con la participación y colaboración de UP y PSOE" que, a su juicio, no se ha concretado porque "al final Pedro Sánchez no ha movido un músculo".

En su opinión, "todos estos meses de parálisis nos han abocado a estar de nuevo en la casilla de salida y a haber oído durante estos meses unas reflexiones por parte de la dirección del PSOE que no se corresponden con el signo de los tiempos, con la incorporación de nuevas fuerzas políticas y con la normalidad democrática que debe suponer teniendo una traducción en las instituciones y también en el Gobierno del país".

Ante esta situación, Nieto ha indicado ahora "habrá que hacer esta campaña, resituar la correlación de fuerzas en el bloque de izquierdas y tratar de consolidar una mayoría más amplia en torno a UP que garantice que en el futuro Pedro Sánchez no pone excusas y espera que los demás le hagan el trabajo".

"Sánchez ha olvidado que es preisdente porque UP se fajó para que hubiese una moción de censura que fructificase, ha olvidado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) los trabajó más UP que él mismo y ahora se presenta como víctima cuando nada de lo que ha tenido sobre la mesa le ha hecho cambiar sus posiciones iniciales", ha concluido.