Adelante avisa a Moreno: "Si hace lo mismo que Susana Díaz en sanidad acabará como ella, echada por las mareas"

SEVILLA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha utilizado este miércoles la figura de la antecesora del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, la expresidenta socialista Susana Díaz, para advertirle de las consecuencias de su gestión sanitaria, de manera que "si hace lo mismo que Susana Díaz le sucederá lo mismo que a Susana Díaz: echada del gobierno por las mareas blancas".

García ha lanzado "este consejo desde este humilde grupo parlamentario" en el Pleno del Parlamento de Andalucía con la advertencia de fondo al presidente andaluz que "está sentado en ese asiento por la sanidad" y la tesis de que "el PSOE hizo políticas de derecha con la sanidad", en las cuales ha incluido "el maltrato a los profesionales".

El portavoz de Adelante Andalucía, quien ha esgrimido que el Gobierno andaluz dedica un 43% más a externalizaciones y un 20% más a conciertos, ha cuestionado los argumentos que empleaba el hoy presidente en 2016, que los ha reproducido con la lectura del Diario de Sesiones del Parlamento andaluz, para cuestionarse la gestión sanitaria socialista y plantear la disyuntiva de "si mentía hace cinco años o miente ahora".

Tras recordar la última comparecencia en Pleno de la consejera de Salud, Catalina García, sobre salud mental y que no explicara a la Cámara autonómica que trabajaba en dos acuerdos marcos de 30 millones para concertar consultas en este ámbito, García ha recriminado al Gobierno andaluz que las listas de espera para consultas y operaciones quirúrgicas "están escondidas desde junio de 2022", convencido de que "sólo esconde quien tiene algo que esconder", para apuntar aquí que "hay 400.000 andaluces más en lista de espera que cuando cogió el gobierno".

García, quien ha remarcado a Moreno que "usted dice lo mismo que su antecesora en el cargo y mire dónde está", en referencia a la expresidenta socialista, ha recordado palabras de la consejera de Salud sobre el fin de los contratos precarios para aportar el caso de la vida laboral de un enfermero, del que ha dicho que ha sumado contratos de "cinco días, tres días, 15 días, 31 días" y colegir de ello que "este enfermero tiene en el año 2022 nueve contratos diferentes del SAS" y afear entonces al Gobierno andaluz que tiene una tasa de temporalidad del 44%.

El presidente del Gobierno andaluz, en su respuesta al portavoz de Adelante Andalucía, ha asegurado que "me ha dado una recomendación que se la voy a devolver" para argumentar seguidamente que reconoce que el sistema sanitario andaluz "tiene problemas", que ha matizado por su condición "del mayor sistema de salud de España" y ha explicado que la falta de personal que padece es compartida con "el conjunto del sistema nacional".

Moreno ha argumentado que "cuando no se hacen las cosas bien, la crítica sensata la van a entender los ciudadanos", para advertir entonces a José Ignacio García de que "la crítica catastrofista, como la que acaba de hacer, si hace política de tierra quemada, que es muy básica de la izquierda, si hace esa hipérbole, una parte de los ciudadanos desconecta", y ha demandado, en consecuencia, "una oposición realista", de la que ha rechazado que "está cargada de prejuicios".

El presidente andaluz ha argumentado que cuando con "un sistema público no es suficiente, las personas que llevan un tiempo esperando y no se les puede atender y el plazo legal se ha superado, ¿no prefiere operarse en otro lado?" ese paciente, para defender entonces "las medidas de choque para reducir listas de espera", de las que ha asegurado que "no se pueden ocultar, mientras que antes sí".

"Los acuerdos marcos son transparentes, estables, tiene un precio máximo unitario para que no nos lleven a los tribunales", ha argumentado Moreno, quien ha evocado que "la deuda pendiente con (Clínicas) Pascual es de 120 millones", antes de sostener, en la comparativa con la gestión socialista, "que no ponemos cupo a las derivaciones de los médicos (de Atención Primaria), que veían mermada su retribución", a lo que ha añadido "los 500.000 (pacientes en listas de espera) en un cajón" y lamentar que "antes era un sistema poco transparente" y reiterar la petición de que "haga una crítica realista a lo que estamos haciendo".

El presidente de la Junta de Andalucía ha defendido la condición de su gobierno como el que "más ha invertido en la historia de la Comunidad Autónoma", que ha cuantificado en 4.000 millones más desde 2018, convencido de que "estamos haciendo lo contrario de la Administración socialista" para llegar a un presupuesto sanitario de 14.000 millones de euros, mientras que ha puesto ejemplos de mejora de la gestión como el cribado de cáncer de colón, la ampliación del cribado de cáncer de mama o la vacunación de 30.000 bebes contra la bronquiolitis.