PSOE-A contrapone las movilizaciones del fin de semana por la sanidad andaluza con la de Moreno para "defender" a Feijóo

SEVILLA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha contrapuesto este miércoles las manifestaciones que para este próximo sábado, 28 de octubre, han convocado las Mareas Blancas para defender la sanidad pública andaluza en las ocho provincias con el acto público que el PP andaluz que lidera el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha convocado para el domingo día 29 en Málaga para "defender" al líder nacional de su partido, Alberto Núñez Feijóo.

La también vicesecretaria general del PSOE-A ha aludido a estas movilizaciones en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha incidido en subrayar que, mientras los andaluces "van a salir el sábado en todos los rincones de Andalucía a defender su salud y su vida, que es la que ha puesto en riesgo (Juanma) Moreno Bonilla con sus políticas", el presidente de la Junta y del PP andaluz "va a salir el domingo a defender la salud y la vida de Feijóo, que es la que también está en riesgo".

Ángeles Férriz ha sostenido que, este sábado, en dichas manifestaciones, "los andaluces van a salir a decir de nuevo" en las calles "que no soportan que en la atención primaria los centros de salud estén saturados, que haya centros sin urgencias, o urgencias que sólo se dan en unas horas determinados o días a la semana", y a denunciar que "la gente sigue teniendo dificultades para que su médico la atienda en un tiempo razonable".

"La gente sale a la calle a quejarse porque hay más de un millón de andaluces esperando que les operen o para que los vea un especialista", y "a quejarse porque sus profesionales sanitarios están exhaustos", ha abundado la portavoz socialista, que ha lamentado que los profesionales de la sanidad pública "se van" de Andalucía mientras el Gobierno de Juanma Moreno "tiene dinero para privatizar y pagarles a los profesionales de la privada hasta diez veces más que a los de la pública".

La dirigente del PSOE-A ha criticado que, "ante todas estas manifestaciones", Juanma Moreno "hace oídos sordos porque está en otra cosa, en distraernos con la confrontación con el Gobierno de España", y "no está en los problemas de los andaluces".

En esa línea, ha subrayado la "paradoja" de que el PP y Juanma Moreno se vayan a "manifestar el domingo porque están muy ofendiditos" los 'populares' "porque no pueden gobernar España, no tienen los votos suficientes sumando con la extrema derecha", esa "extrema derecha" de Vox a la que los 'populares' han acordado darle la alcaldía del municipio granadino de Arenas del Rey apoyando una moción de censura pese a que dicho partido fue "la tercera lista" más votada en las elecciones locales del 28 de mayo, ha puesto de relieve la vicesecretaria socialista.

"¿DE QUÉ QUIERE SALVAR MORENO A LOS ANDALUCES?"

Además, la portavoz parlamentaria del PSOE-A se ha preguntado "de qué" quiere "salvar" Moreno a los andaluces movilizándose el domingo en Málaga, si es de que el Gobierno de Pedro Sánchez vaya a "mejorar la situación de las familias trabajadoras de este país", que "han visto incrementado el Salario Mínimo Interprofesional", o de que "la gente pueda conciliar, trabajando 37 horas y media a la semana".

"¿De eso nos va a salvar el señor Moreno Bonilla, de esto está en contra y por eso se manifiesta?", ha preguntado Ángeles Férriz, que también ha cuestionado si es el que el presidente de la Junta está en contra de propuestas del acuerdo firmado este martes entre el PSOE y Sumar como "universalizar la educación de cero a tres años" o "un plan de choque contra el desempleo juvenil".

Frente a ello, la portavoz del PSOE-A en el Parlamento andaluz ha celebrado que los españoles, con su voto en las elecciones generales del 23 de julio, "nos salvaron a España de la derecha y de la ultraderecha", de Feijóo y del líder de Vox, Santiago Abascal, como posible vicepresidente del Gobierno, según ha continuado Ángeles Férriz, que ha reprochado a los 'populares' que "lo que tienen es un berrinche infantil de niños chicos porque no pueden gobernar España".

"Y cada vez que ellos no pueden gobernar España porque la gente no quiere que gobiernen, se rompe España", cuando "la única realidad es que España ni se ha roto ni se romperá", pero "lo que sí se está rompiendo a pedacitos es Andalucía", ha abundado la parlamentaria socialista, que ha preguntado públicamente a Moreno si son "andaluces de segunda" los jóvenes que "no han podido acceder al bono de alquiler por la nefasta gestión intencionada de la Junta"; aquellos que "tienen que esperar dos años para entrar en el sistema de la dependencia, si no se mueren antes de llegar" al mismo, o los parados en Andalucía que están en esa situación mientras el Gobierno de Moreno mantiene "sin ejecutar" tres planes especiales de empleo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha incluido en los Presupuestos Generales del Estado, dotados con "50 millones de euros cada uno" de ellos.

"Y los 1.220.214 andaluces con pobreza severa en Andalucía, ¿son andaluces de primera?", ha preguntado también Ángeles Férriz, que ha subrayado que lo que debe "explicar" Moreno es si se "ocupa" de esta cuestión o "está muy entretenido con las pancartas, poniendo Andalucía a los pies de Feijóo".

Además, ha insistido en denunciar que mientras que el presidente de la Junta "va a manifestarse detrás de una pancarta que dice 'igualdad'", él mismo "ha pisoteado" esa igualdad "en Andalucía, y a día de hoy se producen las brechas más bestiales, sin precedentes, de convergencia de Andalucía con el resto de España, y de diferencia entre unos andaluces y otros", entre ese "0,2%" de la población a los que desde la Junta les "han perdonado absolutamente todos los impuestos", y los que están en situación de "pobreza extrema", ha añadido.

MORENO, "PANCARTERO OFICIAL DEL REINO"

Férriz ha llamado "sobre todo" la atención sobre "la gran cantidad de andaluces que están en medio" de esos extremos, "las familias trabajadoras que ven poco a poco como los derechos conquistados a lo largo de todos estos años se pierden mientras el presidente de la Junta nos entretiene con la confrontación con el Gobierno de España, dedicándose a la política nacional y ahora erigiéndose en 'pancartero' oficial del Reino".

La portavoz parlamentaria del PSOE-A ha querido dejar claro que los socialistas andaluces "sabemos dónde vamos a estar" este fin de semana, y será manifestándose "junto con los andaluces", mientras que Moreno "lo hará junto a Feijóo", para "defender la salud y la vida" del líder nacional del PP, ha remachado.

INSISTE EN RECLAMAR UN DEBATE SOBRE SANIDAD EN EL PLENO

De igual modo, la parlamentaria socialista ha aprovechado para volver a criticar que el presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, no vea necesario convocar un debate general monográfico sobre la situación de la sanidad andaluza como el que han solicitado el PSOE-A y Por Andalucía desde el pasado mes de mayo, y a preguntas de los periodistas ha añadido que los socialistas tendrán que "valorar exactamente las acciones legales que podemos entablar" ante esa actitud del presidente del Parlamento.

Ha añadido que resulta de "una gravedad extrema" que "los grupos de la oposición tengan que plantearse tomar acciones legales porque el presidente del Parlamento no pone fecha a un pleno", y que es algo que "evidencia la forma de ejercer la mayoría absoluta de un grupo totalmente sectario que utiliza las instituciones para ponerlas al servicio de San Telmo", en alusión a la sede de la Presidencia de la Junta.

La portavoz socialista ha concluido sentenciando que el Parlamento andaluz es "una institución muy respetable que no se merece esa actitud totalmente sectaria y de falta de respeto" por parte de su presidente.