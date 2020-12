Adelante critica que el alcalde de Granada "aliente la xenofobia" ante migrantes que necesitan "apoyo de la sociedad"

SEVILLA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, ha criticado este miércoles que el alcalde de Granada, Luis Salvador (Cs), pueda con sus palabras "alentar la xenofobia y sentimientos de rechazo contra población vulnerable y víctima de miles de problemas que les han llevado a emprender la huida de su país", y que necesitan del "apoyo" de la sociedad que les acoge.

Así lo ha manifestado la portavoz de Adelante y representante de IU en una rueda de prensa en el Parlamento a preguntas de los periodistas sobre las críticas del alcalde granadino al traslado en avión a esta ciudad andaluza de unos 200 inmigrantes desde Canarias.

Inmaculada Nieto ha considerado que declaraciones como las del alcalde de Granada están "fuera de lugar por parte de un representante público que debe hacer cualquier cosa menos alentar la xenofobia y sentimientos de rechazo contra población vulnerable".

En esa línea, la portavoz de Adelante ha subrayado que "la crisis que se está produciendo en Canarias es una crisis humanitaria, y la necesidad de atender a estas personas es un imperativo legal, de derechos humanos, de conciencia moral, de ética, de política y absolutamente fuera de debate en una sociedad que se quiera tener respeto a sí misma", según ha defendido.

Nieto ha subrayado así que "las personas que están aquí deben ser atendidas con dignidad", y ha rechazado "cualquier declaración de un representante público que salga de ese parámetro" y que sea "instigadora de actitudes que sólo pueden hacernos daño como sociedad y, en lo concreto, daño a quienes más necesitan" encontrar "el respaldo, el apoyo de una sociedad que viene a acogerlas y buscar una solución digna" para ellos.

Y es que, según ha querido resaltar la portavoz de Adelante, estas personas "no vienen de vacaciones, no están aquí por gusto, sino que vienen huyendo de tragedias que, si no se produjeran en sus países, evidentemente no les provocarían la necesidad de marcharse aun a riesgo de perder la vida en la huida", según ha concluido Inmaculada Nieto.