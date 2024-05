Adelante denuncia que la Junta "penaliza" el habla andaluza en las pruebas diagnóstico de Educación

SEVILLA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha acusado este jueves en el Pleno del Parlamento de "andalufobia" al Gobierno andaluz por cuanto ha denunciado "la ausencia de rasgo andaluz" entre los criterios de evaluación seguidos en Lengua en las pruebas de diagnósticos de los centros y el alumnado de cuarto curso de Primaria y segundo de Secundaria.

Un hecho que ha presentado como "pensar que tenemos más problemas para escribir en castellano", para proclamar que "hablar en andaluz es hablar bien" y denunciar que supone "un complejo de inferioridad dañino para el pueblo andaluz" y de insistir en que "las pruebas penalizan ser andaluz".

Tras plantear al presidente de la Junta de Andalucía si "pretende corregir esto o pedir perdón", la tesis la ha desechado Juanma Moreno, quien ha replicado que "acusarme de no defender la singularidad andaluza y el habla andaluza no se lo cree nadie".

García ha cuestionado también a Moreno por haber afirmado en su respuesta sobre el seguimiento de la huelga general que hubo el martes entre los docentes que "la gente que no ha hecho huelga es una falta de profesionalidad" y ha sostenido que en educación "le pasa lo mismo que en sanidad" cuando dice que "invierte mucho dinero" y que por eso "sería mejor decir que no tiene dinero".

El portavoz de Adelante Andalucía ha relatado a Moreno la situación de los comedores escolares de los centros públicos para inferir que "no son casos puntuales, que es la normalidad", hecho que ha atribuido a que la gestión de esos comedores recae en "multinacionales que no tienen cocina in situ", por lo que seguidamente ha propuesto al presidente andaluz que "vayamos a cualquier comedor escolar, que lo tenga una multinacional, elija usted el centro, si a usted le guste la comida, pido perdón por lo que he dicho".

García ha denunciado también en su pregunta a Moreno la situación del Conservatorio de Danza de Sevilla, del que ha asegurado que "literalmente se cae", para instar entonces al presidente de la Junta a que "salga fuera y dígales que no hay motivo", en referencia a que en el exterior del Parlamento se encontraban los docentes, padres y alumnos de ese Conservatorio de Danza. Moreno ha replicado que "los técnicos han estado allí" y que "se van a hacer las obras de mejora".

El presidente de la Junta de Andalucía ha defendido en su intervención, sobre los reproches de García en gasto sanitario y educativo, que "se autoproclama defensor de la sanidad y de la educación y no es cierto que la defienda tanto como yo", convencido de que "la defendemos con distintas visiones, pero con la misma pasión y vehemencia".

Se ha reafirmado en que el seguimiento de la huelga general docente ha sido de un 5,7%, un dato que ha dicho extraer de la aplicación informática Séneca, en la que "hay que registrare para cobrar", antes de proclamar que "el dinero claro que sirve", de lo que ha puesto como ejemplo datos como que la tasa de abandono se haya reducido en cinco puntos, que la tasa de titulación del alumnado de la ESO haya aumentado 9 puntos y llegue a un 84%, así como "la bajada de la ratio por quinto curso consecutivo", antes de asegurar que el país que ha obtenido mejores resultados en la prueba PISA, Japón, tiene una ratio por aula en Primaria y Secundaria mayor que Andalucía.

Tras asegurar que "invertir, sembrar, ya se notan resultados positivos en educación", Moreno ha esgrimido que preside un gobierno dialogante, de lo que ha puesto como ejemplo la firma de 10 acuerdos educativos, mientras que ha blandido un crecimiento presupuestario del gasto educativo desde que gobierna de 2.500 millones millones para llegar a un gasto de 8.800 millones, dato que representa el 5% del PIB andaluz.

Ha presumido de tener "la plantilla más alta" con 107.667 docentes, que han dicho son 6.600 docentes más de lo que heredó, así como que disfruta de "más estabilidad" y que está "mejor remunerada", un 17% más, por lo que ha apelado a "la evolución de los cinco años de gobierno del cambio", así como ha sostenido que su gobierno ha convocado 40.000 plazas de oposición docentes más que el PSOE y que destina a Educación Especial 228 millones más.