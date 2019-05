Adelante, dispuesto a un "debate serio" sobre el Presupuesto una vez conozca "el texto completo"

Actualizado 29/05/2019 12:08:52 CET

El portavoz de Adelante Andalucía y coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha mostrado la disposición de su grupo a abordar "un debate serio" sobre el Presupuesto de la Junta para 2019, una vez que el Consejo de Gobierno apruebe este viernes el proyecto de ley y se remita al Parlamento, momento en el que los grupos podrán conocer "el texto completo".

Así se ha pronunciado Maíllo en rueda de prensa después de que el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, criticara este martes que Adelante Andalucía y PSOE-A han declinado mantener una reunión con el consejero de Hacienda, Juan Bravo, en relación al citado Presupuesto.

El dirigente de izquierdas, que ha indicado que "no es que no queramos negociar, sino que queremos un debate serio", ha calificado la ronda de reuniones convocada por el consejero de Hacienda como "un clarísimo postureo" porque aún no se conoce el contenido íntegro del proyecto de ley.

"El Gobierno andaluz solo ha lanzado píldoras del Presupuesto en una voluntad de crear un estado de ánimo favorable al mismo", ha explicado el portavoz de Adelante Andalucía, quien ha insistido en que su grupo dedicará el fin de semana a estudiar el proyecto de ley de Presupuestos una vez que lo tenga en su poder y valorará, posteriormente, "los márgenes para la negociación".