Vox reitera que "a día de hoy" no contempla la posibilidad de entrar en el Gobierno andaluz

Actualizado 29/05/2019 11:33:03 CET

SEVILLA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Vox ha insistido en este miércoles, en relación con una posible entrada en el Gobierno andaluz teniendo en cuenta que esa formación podría entrar en los ejecutivos autonómicos de otras comunidades, que, a "día de hoy", no se plantean otro escenario que el actual.

En rueda de prensa, el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, ha señalado, preguntado sobre la posibilidad de que este partido entrara en el Gobierno de la Comunidad de Madrid si se alcanza un acuerdo con PP y Ciudadanos (Cs), que cada región es un "caso particular" y que, en cualquier caso, las decisiones son adoptadas por el Comité Ejecutivo Nacional.

"Tenemos una realidad muy diferente y, en principio, la que hay es la que tenemos", ha dicho Hernández, insistiendo en que, en Andalucía, "no se plantean otros escenarios a día de hoy". En esta comunidad, Vox firmó un acuerdo de investidura con el PP-A, que forma gobierno de coalición con Ciudadanos (Cs).

"El escenario en Andalucía no ha cambiado", según ha apuntado Hernández, quien ha insistido en que no ha habido ninguna instrucción" de la dirección nacional en relación con un cambio de posición en esta comunidad.

Ha indicado que Vox tiene un acuerdo de investidura con PP-A, compuesto de 37 puntos, que en muchos casos "no se están cumpliendo" y que, de hecho, cada semana tienen que recordar al Gobierno que preside Juanma Moreno (PP-A) que se está separando "de este u otro punto".

En cuanto a si Vox querría entrar en los gobiernos de ayuntamientos de capitales andaluzas donde son "decisivos", Hernández ha señalado que a día de hoy no se puede dar una respuesta determinante y ha añadido que al no haber una estructura regional del partido, corresponderá a cada dirección provincial abordar cada caso con la dirección nacional. Ha dicho que, por ejemplo, en el caso del Ayuntamiento de Córdoba --donde el PP podría gobernar con los votos de Cs y Vox-- no están "en la línea de formar parte del gobierno municipal".

En relación con los presupuestos de la comunidad para este año, ha señalado que en la reunión que han mantenido con el consejero de Hacienda, Juan Bravo, éste se ha limitado a trasladarles "los números gruesos y las líneas maestras" de esas cuentas, de manera que habrá que esperar al viernes, cuando llegarán al Parlamento, para empezar a analizar cada programa y partida y ver "si se da cumplimiento a los 37 puntos del acuerdo de investidura o se están vulnerando".

Ha indicado que analizarán con mucha atención lo relativo a la violencia "intrafamiliar" y el asunto de subvenciones a instituciones y asociaciones que "no son de utilidad pública".