Adelante exige al Gobierno andaluz que use los 383 millones del Gobierno central para bajar la ratio en las aulas

CÓRDOBA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria de Adelante Andalucía y secretaria de la Comisión de Educación y Deporte del Parlamento andaluz, la cordobesa Ana Naranjo, ha exigido este miércoles al Gobierno andaluz de PP y Cs "que utilice los más de 383 millones de euros que el Gobierno central acaba de conceder al sistema educativo de nuestra comunidad para bajar la ratio" en las aulas de los centros educativos andaluces.

Ello implicaría, según ha señalado Naranjo en un comunicado, "aumentar las plantillas de personal educativo", como profesores y monitores, entre otros, en todos los centros educativos, "pues solo así podremos garantizar una vuelta al cole segura".

En este sentido, a Naranjo le parece "inadmisible e insuficiente la propuesta planteada por el Gobierno andaluz de reforzar el sistema educativo" en la provincia de Córdoba, por ejemplo, "con solo 305 docentes para los más de 800 colegios existentes", lo que "vuelve a poner de manifiesto "la inoperancia y la falta de voluntad política" del Ejecutivo que preside el popular Juanma Moreno "para garantizar la seguridad, tanto del personal docente, como del alumnado".

Por ello, Naranjo ha insistido en que "con estas nuevas ayudas" de 383 millones que "convierten a Andalucía en la comunidad autónoma que más recursos va a recibir del Gobierno de España, por encima de Cataluña, Madrid o de la Comunidad Valenciana", el Gobierno andaluz de PP y Cs "ya no tiene excusa alguna para no actuar y para no contratar al personal educativo suficiente, que garantice esa bajada en el número de alumnos por aula".

Ello se hace necesario, pues "actualmente muchos centros" educativos de Andalucía y de Córdoba "están por encima de lo establecido por Ley, que es 25, como consecuencia de la decisión del Gobierno andaluz de cerrar líneas educativas públicas, en un curso escolar donde lo que vamos a necesitar es aumentar y no eliminar los espacios, para garantizar esa vuelta al cole segura".

La parlamentaria de Adelante Andalucía y secretaria de la Comisión de Educación y Deporte Naranjo ha vuelto a insistir que el Gobierno andaluz de PP y Cs, "no solo no está garantizando, con su desidia y falta de gestión, la seguridad de nuestros niños, sino también la salud del personal educativo".

Por este motivo, desde Adelante Andalucía van a "seguir apoyando las movilizaciones que las AMPA y sindicatos han anunciado para septiembre, como la prevista este sábado, en la que participarán las AMPA, Marea Verde y sindicatos, y en la que volverán a reivindicar que se mantengan las líneas educativas en los colegios públicos y una vuelta presencial al cole segura para todos".